У нас общие корни 555 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

К. Токаев отметил, что Казахстан придает важное значение дея­тельности совета, созданного по инициативе Президента ­Нурсултана Назарбаева.

– Наша страна будет оказывать дальнейшую поддержку этой организации, в том числе на парламентском уровне, – сказал К. Токаев.

Важным в связи с этим представляется пятый саммит ССТГ, который состоится 11 сентября в Астане. Спикер пожелал генсекретарю успехов в работе и выразил уверенность в том, что совет займет свою достойную нишу на международной арене.

По мнению Р. Гасанова, одновременное проведение юбилейного саммита ССТГ и празднование 550-летия Казахского ханства являются важными историческими событиями для государств-членов, так как наши народы имеют общую историю, общие корни. Он подчеркнул, что Президент ­Нурсултан Назарбаев инициатор создания ССТГ, как и многих других важных органов взаимодействия тюркоязычных стран, на Астанинском саммите примет председательство в совете и внесет еще больший вклад в укрепление организации. Кроме того, генеральный секретарь рассказал об отраслевых проектах сотрудничества, а также о взаимодействии на площадках ООН, ОБСЕ, ОИС и других организаций. Генеральный секретарь высоко отозвался о деятельности Тюркской академии.



