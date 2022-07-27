У нас в гостях – юбиляр

С 7 по 14 августа в «Астана Опера» пройдут гастроли Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

Храм Мельпомены, отмечаю­щий в этом году 50-летний юбилей, представит столичным зрителям мюзиклы, оперетту, а также музыкальные сказки. Все спектакли, в том числе и детские, пройдут в сопровож­дении симфонического оркест­ра, дирижировать которым приглашен Николай Макаревич (Беларусь).

– Мы рады приветствовать на нашей сцене коллег из Карагандинского академичес­кого театра музыкальной комедии, с которыми уже не один год нас связывают доб­рые отношения, – отметил директор ГТОБ «Астана Опера», заслуженный деятель РК Галым Ахмедьяров. – Гастроли для артистов – важное и ожидаемое событие, каждое выступление всегда волнительно и ответственно. В то же время зритель получает уникальную возможность вновь встретиться с полюбившейся труппой или познакомиться с новым творчеством, и, возможно, даже открыть для себя новый театральный жанр – музыкальную комедию. Особо хочется поблагодарить карагандинских коллег за внимание к юным зрителям: в год, объявленный Президентом Годом детей, они подготовили для них сразу три спектакля.

Основанный еще в начале 1970-х Карагандинский академический театр музыкальной комедии остается единственным в Казахстане, работающим в своем жанре. За все время сущест­вования он побывал с гастролями в более чем 200 городах ближнего и дальнего зарубежья.

– Гастроли мы начнем с новой постановки – мюзикла Владимира Баскина «Призрак замка Кентервиль», премьера которого состоялась в декабре 2021 года. Публике будут представлены «Алые паруса» Максима Дунаевского. Мюзиклы поставила известный режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат премии «Золотая маска» Сусанна Цирюк. Для любителей классики – известная и любимая многими оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка», режиссером которой выступил лауреат Государственной премии РК Юрий Александров, сценография и костюмы Вячеслава Окунева. Не оставим без внимания и маленьких зрителей: для них мы везем музыкальные сказки «Волшебная птица Сам­рук» (композитор Алиби Абдинуров), «Летучий корабль» и «Золотая рыбка», – рассказал руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии, заслуженный деятель РК Амантай Ибраев.

Нужно отметить, что это не первые гастроли театра в нашей столице. В 2019 году Карагандинский театр музкомедии впервые выступил на сцене «Астана Опера».

– Гастроли прошли с большим успехом, каждый спектакль проходил при полном аншлаге, что, естественно, было очень приятно, – отметил Амантай Ибраев. – Для нас значим тот факт, что юбилейный сезон театра начинается с гастролей в столице нашей родины, и мы будем выступать перед ее жителями и гостями вновь на сцене «Астана Опера», что для нашей труппы почетно и престижно.

Выступление артистов из Караганды – не единственные гастроли, которые ждут столичных поклонников теат­рального искусства на сцене «Астана Опера» этим летом. 27–28 августа здесь также выступит труппа Туркестанского музыкально-драматического театра.