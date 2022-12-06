"У него был выходной" – глава правления ЦАЭК об умершем начальнике участка ТЭЦ Экибастуза

О найденном мертвым начальнике смены на ТЭЦ Экибастуза высказались в АО "ЦАЭК".

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Председатель правления АО «ЦАЭК» Багдат Орал ответил на вопрос о смерти начальника участка ТЭЦ Экибастуза, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты поинтересовались, был ли умерший на рабочем месте в момент аварии.

«Этот человек не находился на рабочем месте, у него был выходной», - сказал Багдат Орал.

Ранее сообщалось, что в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ.

При проверке данных было установлено, что это действительно сотрудник станции.