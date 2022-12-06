"У него был выходной" – глава правления ЦАЭК об умершем начальнике участка ТЭЦ Экибастуза
Происшествия
О найденном мертвым начальнике смены на ТЭЦ Экибастуза высказались в АО "ЦАЭК".
Председатель правления АО «ЦАЭК» Багдат Орал ответил на вопрос о смерти начальника участка ТЭЦ Экибастуза, передает корреспондент Каzpravda.kz.
Журналисты поинтересовались, был ли умерший на рабочем месте в момент аварии.
«Этот человек не находился на рабочем месте, у него был выходной», - сказал Багдат Орал.
Ранее сообщалось, что в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулем" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ.
При проверке данных было установлено, что это действительно сотрудник станции.