У него на ковре боролись интеллектуалы

У Вадима Александровича было очень много и других наград и званий. Заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной СССР и Казахской ССР, кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Золотого ордена Национального олимпийского комитета Казахстана… Вспоминая феноменальные успехи этого наставника, специалисты и болельщики, конечно же, называют имена борцов классичес­кого стиля, которых воспитал Псарев, – героев Олимпийских игр Владимира Бакулина, Валерия Резанцева, Анатолия Назаренко, своим учителем его по праву считают и трудившиеся с ним до седьмого пота в сборных командах Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов и многие десятки других выдающихся атлетов. Как-то в разговоре с одним из моих коллег-журналистов Вадим Александрович назвал на первый взгляд нереальную цифру подготовленных им знаменитых палуанов: чемпионами Олимпийских игр, мира, Европы и Советского Союза в разные годы стали 95 (!) казахстанских борцов, чье мастерство шлифовалось Псаревым.

Проститься с ним во Дворец спорта им. Балуана Шолака пришли сотни алматинцев, из Мос­квы на скорбную церемонию прилетел двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Валерий Резанцев, теплые слова об Учителе сказали Жаксылык Ушкемпиров, Даулет Турлыханов… Символично, что в последний путь Псарев отправился из того самого Дворца спорта – конечно же, капитально реконструированного и ранее носившего «имя» 50-летия Октября, в стенах которого в 1975 году на Спартакиаде народов СССР сборная Казахстана под руководством Вадима Александ­ровича совершила невероятное – выиграла 5 золотых медалей и в командном зачете заняла 1-е место. Тогда на высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Валерий Резанцев, Анатолий Назаренко, Анатолий Быков, Жаксылык Ушкемпиров и Василий Гримайло. Сколько лет прошло, а отзвук той сенсационной победы до сих пор слышен в кругу покрывшихся сединой специалистов греко-римской борьбы.

Многие задавались вопросом, в чем же секрет тренера Псарева, почему именно ему в 70-х годах прошлого века удалось создать в Алма-Ате выдающуюся школу классической борьбы, прославившуюся на весь мир? Чем можно объяснить, что в сентябре того же 1975 года на чемпионате мира в Минске сразу трое (!) казахстанцев стали обладателями золотых медалей?

Ни для кого не секрет, и это очень важно, что помимо большого внимания чисто физичес­ким кондициям, наработке технических арсеналов Псарев воспитывал своих учеников в интеллектуальном плане. Это была, наверное, даже не индивидуальная работа, но очень важная. После первых побед на всесоюзной и международной аренах Владимира Бакулина герой этих баталий приходил в гостеприимный и хлебосольный дом Вадима Александровича и делился там свежими воспоминаниями и только что полученным опытом с теми парнями-одноклубниками, которые мечтали повторить его успех.

Вадим Александрович всегда требовал от учеников мыслить на ковре. «Самодеятельность» хороша, когда ты юн, неизвестен. Именно так впервые победил неопытный еще Резанцев в первенстве города, когда с на скаку выиграл у всех соперников, когда горячих эмоций было больше, чем холодного разума. Так долго не протянешь, законы спорта не перехитришь.

Псарев заставлял работать. Работать в зале, совершенствуя технические приемы, работать на соревнованиях, подмечая все сильные и слабые места в подготовке будущих соперников. Тренер заставлял своих учеников изучать противника, писать чуть ли не целые рефераты о их возможностях. И Резанцев смотрел, запоминал, писал. Почти по целой тетрадке исписывал: тетрадку о чемпионе мира Валентине Олейнике, тетрадку о чемпионе мира Александре Юркевиче, тетрадку об опытнейшем Омаре Блиадзе...

Писал, писал, а сам выше 6-го места в чемпионатах страны подняться не мог. А Псарев читал. Однажды так сказал Резанцеву: «Валера, у тебя все будет нормально. Соперников ты изучил досконально».

В 1970 году динамовец из Алма-Аты впервые стал чемпионом Советского Союза. Все соперники, прочитавшие потом «рефераты» Резанцева, удивлялись, насколько обширными были его познания их психологии, технической, тактической, функциональной подготовки.

– Да ты знал о нас даже больше, чем мы сами, – шутили они, но в шутке этой была большущая доля истины.

Всегда остававшийся верным своему спортивному обществу «Динамо», Псарев знал, что такое честь флага, и в том же духе воспитывал учеников. Еще одной отличительной особенностью этого наставника было то, что он никогда не «перекраивал» борьбу, не ломал стиль своих подопечных, не навязывал одинаковых стандартов для всех, а работал с каждым индивидуально. Старался не новыми приемами перегрузить технический арсенал ребят, а, подметив что-то подходящее для каждого из них, гармонично ввести в «копилку» растущих не по годам, а месяцам борцов. Но природные, любимые, коронные броски, вертушки, «бычки» Псарев не просто оставлял в реестре подопечных, а доводил их с учениками до совершенства. Ведь неспроста у каждого из них, помимо широчайшего набора новых «инструментов», были просто убойные приемы, против которых не мог устоять никто.

…Мэтр казахстанского спорта ушел от нас на 83-м году жизни, оставив колоссальное борцовское наследство. Сравнить его вклад в спортивные достижения Казах­стана можно, вспомнив лишь еще несколько имен наших поистине великих тренеров – Мая Хвана (конькобежный спорт), Петра Матущака и Кабдена Байдосова (вольная борьба), Эдуарда Айриха и Казбека Байбулова (хоккей с мячом и на траве), Искандера Хасанова (бокс), Владимира Филимонова (лыжные гонки), Нелли Щербаковой (волейбол)… Вот в этой плеяде был и навечно останется рекордсмен по количеству подготовленных чемпионов Вадим Александрович Псарев.