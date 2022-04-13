С 30-метрового берега скатилась 18-летняя жительница Петропавловска, но осталась жива благодаря оперативной помощи полицейских. Девушка оступилась и упала с обрывистого берега реки Ишим возле парка Победы. Случайный свидетель позвонил в полицию. На место происшествия прибыли инспектор полиции Ерик Жетубаев и старший инспектор службы батальона патрульной полиции Петропавловска Толеген Алдабергенов. Полицейские быстро спустились вниз, положили девушку на носилки и подняли наверх. Медики оказали пострадавшей первую помощь, вскоре она была дома.