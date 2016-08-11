У певицы Алсу родился сын

В третий раз стала мамой популярная певица Алсу. Появившегося накануне на свет малыша нарекли Рафаэлем. О выбранном для малыша имени исполнительница сообщила в своем "Инстаграме", отметив, что оно имеет особое значение в их семье, передает Kazpravda.kz.
Малыш появился на свет в одной из лучших клиник Тель-Авива, в которой восемью годами ранее родилась дочь Алсу Микелла.
Отмечается, что поддержать Алсу приехала вся ее семья, включая пса Бонни.
Рафаэль стал первым сыном в семье Алсу и Яна Абрамова, которые состоят в браке с 2006 года. До появления на свет сына пара воспитывала 9-летнюю Сафину и 8-летнюю Микеллу.