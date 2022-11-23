У плывущих на одном корабле – одна судьба

В мире неспокойно. Шар земной, который, казалось бы, только вышел из пут пандемии, раскололся надвое. Его обуял страх.

Двадцать второй год двадцать первого столетия, начавшийся с «трагического января», потрясшего Великую казахскую степь, продолжился новой формой ожесточенного противостоя­ния Запада и Востока, корнями уходящего в глубь веков. Эти глобальные игры тяжким бременем легли на ум и сознание человечества и, покинув арену региональных конфликтов, свободно распространяются по всей Евразии, раздувая пожар войны и превращая города и леса Украи­ны в зону смерти. Все происходящее не может не тревожить человечество.

Полинявшее сознание и изменившиеся ценности…

Увеличивается число стран, вовлеченных в эту бойню, взбудоражившую шесть континентов и наполнившую страхом сердца миллионов… Фронт войны переместился на информационное поле, и нет конца битве санкций. Сходит на нет запал Евросоюза, еще вчера диктовавшего свои условия, и им завладевает опасение: «Как пережить зиму?» США не прекращают поставку оружия Украине. Россия объявила частичную мобилизацию… Очертя голову аннексировала четыре области Украины…

Геополитическая ситуация крайне усложнилась, обострилась, глубоко укоренилась, расправила свои крылья настолько, что у старой кокетки, именуемой политикой, не осталось ни двери, куда бы она не заглянула, ни крас­ного угла, ни земли, ни гор, где бы она не побывала. Не осталось и слов, которые бы она не произнесла… Первоклассный образец грубости и высокомерия днем и ночью раздувает меха слухов и расчетов… Похоже, сознание поколения превращается в узника бесчестья. Неужели наступила новая эра тех, кто хочет превратить в игрушку судьбы восьми миллиардов людей, живущих на планете Земля? Неужели наступает эра приверженцев войны?

Эра мрака и сомнений

Очередное Послание Президента народу Казахстана прозвучало в очень сложный и нестабильный период. Для укрепления основ Справедливого Казахстана, определения и обоснования его целей, а также сохранения страны от сложившихся глобальных вызовов и угроз в Послании даны конкретные меры и рекомендации.

Исторический документ, обсуждаемый общественностью и получивший ее поддержку, задал направления, которые определяют будущее страны. Президент подчеркнул, что будущее Казахстана, вступившего в новый этап развития, в руках самого народа. Заявив, что на общенациональном референдуме большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию, а Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании Нового, Справедливого Казахстана, он обозначил конкретные направления реформ. Это:

Первое. Новая экономическая политика.

Второе. Развитие реального сектора.

Третье. Стратегические инвестиции в будущее страны.

Четвертое. Перезагрузка государственного управления.

Пятое. Закон и порядок.

В основе каждого из предложенных Касым-Жомартом Токаевым курсов в конечном счете лежит цель по направлению страны на верный путь развития, а также решение занимающих мысли народа социально-бытовых проблем, исправление допущенных недоработок, неравенства и вседозволенности в обществе. Учитывая положительный опыт десятков стран, сумевших решить социальные задачи и укрепивших свой экономический потенциал, Президент предлагает политические и экономические пути вывода Казахстана из сложившейся трудной ситуации. Мы не должны забывать, что учиться на горьком опыте уроков прошлого – единственный жизненный фактор, способствующий развитию страны.

Народная память – зеркало вечности

Народ в своей истории никогда не забывает время судьбонос­ных испытаний. Он не забывает ни хорошего, ни плохого, ни тяжелого, ни легкого. Каждое поколение хранит в своем серд­це, как талисман, постигнутую истину жизни, правду времени, в котором он жил, и передает их следую­щему поколению. Наше поколение – это поколение, которое живет на рубеже двух столетий, которому выпала великая задача сохранения и защиты нации, которая переживает суровые испытания за то, чтобы остаться страной!

Мы – поколение, которое знает цену и значение независимости! Ибо основа независимости – народ.

Нет ничего опаснее, чем превратить судьбу народа в мост к карьере и богатству. Эпоха глобализации днем и ночью пропагандирует эту психологию для независимых стран, возникших на долах распавшегося Советского Союза… Это хитрый и опас­ный пример экспансии, который страшнее завоевания другой страны силой оружия! Это путь открывших «фронт без пушек» к покорению разу­ма и сознания, души и сердца малых народов!

Необходимость сохранения в ХХІ веке нации, национальных ценностей как зеницы ока Глава государства подробно расписал и глубоко раскрыл в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке». Размышления и мысли Президента о развитии языка, сохранении национального самосознания, о прошлом, настоящем и будущем Великой степи, раскинувшейся между Западом и Востоком, – это, несомненно, матрица установок для воспитания сознания потомков.

Мы живем в мире стремительных действий и мысли, в котором утренние новости до вечера устаревают.

Остаться в победителях мы сможем только в том случае, если будем соблюдать единство и неразрывность понятий «мысль», «слово», «дело». То, что вы говорили вчера и о чем думали сегодня, должно быть связано с тем, что вы будете делать завтра. Это яркое проявление культуры и упорства в политике! Народ помнит, как Президент во время кровавой бойни, вошедшей в историю народа как «трагический январь», не скрывая правды от общества, противостоял трудностям, как четко, без сомнений дал оценку происходящему. Здесь невольно вспоминаются слова Толе-би: «У справедливого бия нет родных, у бия с родственными связями нет веры».

Да, время – критик, время – лекарь… Время – строгий, жестокий судья, дающий верную, справедливую оценку словам и делам каждого человека, каждой личности, соизмеряя на чашах весов жизнь народа и жизнь общества!

...Я неспешно пролистываю свои записи, сделанные в те окаян­ные дни. В них было расписано все: горечь бессилия предотвратить катастрофу, глубокая печаль по невинным гибнущим, боль за будущее страны... Это был голос сердца, выражающий внутреннее состояние человека в те трагические дни.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! В дни испытаний, что пережил наш народ, Вы явили пример присущих Вам терпения и сильной воли. Два Ваших обращения стали крылатыми. Это были слова достойного главы независимого государства, которому небезразлична судьба народа и страны. Народ ждал от Вас верного направления, путеводных слов. Нет сомнения в том, что именно в эти минуты не только многонациональная аудитория Казахстана, но и весь мир понял и принял Ваше решение.

В народе говорят: «Кто врага щадит, тот ранен». В данный момент нет цели более высокой, чем сохранение единства и благополучия страны! Мы верим, что народ поймет и поддержит любое Ваше решение, принятое для сохранения нашего независимого государства! Нужны решительные действия! Пусть хранит Всевышний наш родной Казахстан! Как говорится, «у плывущих на одном корабле – одна судьба»…

Сегодняшний день и сегодняшняя ночь – это огромное испытание для всех нас. Да сбудутся желания казахского народа! Да будет вечна наша независимая страна! Дай Аллах удачи! Нурлан Оразалин. 05 января 2022 года. 21 час 37 минут», – такие вот слова я спешно отправил по WhatsApp тогдашнему руководителю Администрации Президента Ерлану Кошанову. Наутро я получил от него сообщение: «Я передал Ваше письмо Президенту».

По правде говоря, в особенно тяжелые и сложные дни, когда связь прерывалась и кровавые события в стране можно было отслеживать только по нескольким телевизионным каналам, никто не знал количества людей, таких, как я, переживающих всем сердцем, молившихся Создателю о судьбе казахского народа, кто сокрушался… Потому что их было много… Очень много!

Обвинять оступившегося – легко. Труднее отделить плохое от хорошего, наставить на правильный путь, призвать к порядку! Самое обидное, что оступившие­ся – тоже казахи! И призывавшие к беспорядкам – казахи! И заставившие плакать – казахи! И плакавшие – казахи! И погибшие – казахи! И убивавшие – казахи! Жаль!.. Как подумаешь, цепенеет разум и стынет сердце… Содрогаешься, когда видишь прекрасные здания Алматы в объятиях пламени…

Люди, открывшие двери в этот мир ровно 30 лет назад, когда весь народ ликовал по поводу обретения независимости, учинили беспредел на самом священном месте, где ровно 30 лет и 20 дней назад около сотни тысяч человек 16 декабря под дождем со снегом провозгласили независимость, – на площади Республики… Летящие пули, горящие здания… Мне было тяжело, когда увидел видео, словно привет из прошлого двадцатого века, где сняты кадры объя­тых красным пламенем зданий городского акимата и резиденции Президента, находящихся в самом центре города…

Я душой, сердцем почувствовал, что судьба независимости и страны висит на волоске. А в дневнике было записано: «Аллах, дай мудрость оступившемуся, которого гонят бедность и нищета! Воздай по заслугам подстрекателям! Сохрани нашу государственность!»

С тех пор прошло десять месяцев. Страна пришла в себя, все дальше от нас те траурные дни, вошедшие в историю нации как «трагический январь». Но скорб­ные, судьбоносные моменты не уходят из сознания, не изглаживаются из памяти. Десять месяцев, прошедших с января, наполнили жизнь всех жителей земли тревогами, согнали род людской в темноту чудовищных коллизий, небывалых прежде…

И страна, и весь мир убедились в политической зрелости Президента Казахстана, не пасующего перед трудностями на пути к главной цели. За это короткое время, что он взял бразды правления в свои руки, сформировался стойкий портрет политика, принявшегося за создание «слышащего глас народа государства». В сознании людей укрепился образ Главы государства, который что бы ни говорил, что бы ни делал – привык поступать без спешки, системно.

Как упоминалось во вступлении к Посланию, он, определивший на общенациональном референдуме направление политической модернизации государства, открыто заявил, что корень проблем в социальной жизни народа кроется в нерадивой политической вялости и эпидемии коррупции в стране. Он обратил внимание людей на неравенство, приведшее к «социальному гневу и обиде». Его слова о том, что «50 процентов богатств находятся в руках 162 человек», и его конкретные поручения Правительству вернуть спрятанные в офшорах добытые нечестным путем средства были высоко оценены народом…

Справедливые слова! Верная концепция!

Не знаешь, на что обижаться: то ли на время, обесценившее значение священных слов и понятий, или на дешевых политиков, продавшихся за деньги и золото. На «погоду», которая определяется суетливыми группами лиц, привязанных к власть предержащим, или на персон, ставших «проектами» крупнейших держав?

Особенно удручает интенсивное пополнение рядов крикунов, поддерживающих «лжеправдоискателей», «визгунов», клеветников на просторах Сети, порожденных современными тенденциями… Нас очень беспокоит бездумная привязанность населения к социальным сетям в государстве, которое до сих пор не может вырваться из рядов стран третьего мира.

В связи с этим вспоминаются слова Президента Казахстана, сказанные на Петербургском форуме в июне этого года: «Мир стремительно меняется. Но в основном не в лучшую сторону…»

Понятно, что за этими словами кроется образ двадцать первого века, в котором не в большой чес­ти слово и мысль… Мы помним моменты, когда историческая правда и политическая оценка давались точно, грамотно и справедливо. Особенно мировому сообществу понравилась критика, высказанная Президентом страны по поводу уставных противоречий ООН и бессилия Организации…

Мы помним, как Касым-Жомарт Кемелевич, открыто отвечая некоторым российским политикам, взявшим моду «придираться» к Казахстану, категорично заявил о «квазигосударственности ДНР и ЛНР», назвав их одной из важнейших проблем, стоящих перед миром. В тот день мир признал политическую и личностную природу позиции Президента Казахстана! После этого брифинга внимание политиков и руководителей всех континентов было обращено к нему, как к деятелю мирового уровня, честному и смелому политику. Да, это была вершина, на которую вместе с руководящей личностью вознесся и казахский народ, взявший курс на то, чтобы отвечать вызовам времени…

Развитие страны в соответствие с мировой цивилизацией, соизмерение демократических ценностей новой эпохи с нравом Великой степи, открытие широких возможностей для благих целей – это главная на сегодняшний день политическая, человеческая и личная позиция Главы государства! Он открыто заявил, что потребуется время для реализации реформ, имеющих прочную политическую и экономическую основу, где каждое слово и статья должны быть юридически выверены, сказав, что (цитата) «в современных геополитических условиях нам нужно последовательно укреплять свою государственность, твердо следовать курсом реформ и обновлений».

В своих действиях мы должны быть предельно прагматичными и исходить из долгосрочных интересов страны. Крайне важно сохранить набранный темп реформ, решить все политические вопросы, не откладывая их в долгий ящик, и он предложил провести внеочередные президентские выборы. Вынес на обсуждение общественности ограничение мандата президента в один срок продолжительностью в семь лет без права переизбрания. Он утвердил своим указом изменения в Конституцию, поддержанные обеими палатами. Срок выборов назначил на 20 ноября этого года и объявил, что сам будет баллотироваться в президенты.

Таким образом…

До 20 ноября вопросы «Кто будет руководить страной в ближайшие семь лет?», «Как будет руководить?» будоражили умы наших соотечественников на просторах всей Великой степи. И это законно. В Новом Казахстане начался процесс определения политической власти, в основе модели которого лежит формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство». И вот народ сделал свой выбор. Выбор осознанный, расчетливый, прак­тичный.

В народе есть слово «тәуекел» («риск»), которое употребляется, когда испытание проходят мысли и слова человека, его дела и поступки, цели и обязанности, определяющие одновременно и судьбу всей огромной страны. «Риск – это лодка под парусом. Ты взойдешь на нее! Взойдешь и поплывешь… Достигнешь цели!» – говорит наш мудрый народ, который уже десятки веков придерживается этого выверенного правила с глубоким смыслом и значением, не дав погаснуть огоньку надежды и веры при встречных ветрах.

И сегодня в условиях бушую­щего шторма сложной эпохи наш народ, опираясь на надежду и веру, мысль и многовековые идеалы Алаша и Великой степи, вновь доверил свою судьбу кораблю, именуемому «Тәуекел».

Шесть континетов находятся в смятении… Человечество обеспокоено… Слышится рев девятого вала…

На память приходят слова: «У плывущих на одном корабле – одна судьба». «Не давай воли врагам извне, а распрям – изнутри!» – говорили наши предки. Мы должны осознать, что наступил тот день, когда нам нужно собраться вокруг Личности, держащей в руках стяг государственности, и находящегося во главе кочевки Справедливого Казахстана. И со словами «тәуекел» отправиться дальше по пути мира, благополучия и справедливости!