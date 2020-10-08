У профессоров более 300 тысяч, у исследователей – до 600 тысяч – ректор ЕНУ о зарплатах в вузе

Председатель совета ректоров вузов Казахстана, ректор НАО "Евразийский национальный университет имени Гумилева" Ерлан Сыдыков в ходе брифинга в СЦК рассказал о зарплатах профессоров и преподавателей-исследователей вуза, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы сейчас увеличили зарплату профессорам, на сегодня они получают более 300 тысяч тенге. У нас также есть такая категория, как преподаватель-исследователь. Их зарплата доходит до 600 тысяч тенге, потому что они – известные ученые. Их работы внедряются в производства. Кроме того, мы материально помогаем ученым, которые публикуют материалы в мировых рейтинговых журналах", – сказал Сыдыков.
Он добавил, что нельзя добиться повышения качества образования лишь повышением зарплаты. По его словам, нужно принимать комплексные меры.
"Стоит отметить, что по поручению Елбасы вузам дали академическую свободу, то есть они переходят на некоммерческие акционерные общества. На Западе применяют такой опыт. Это позволит поддержать талантливых студентов и преподавателей. С этого года приказом МОН сократили бюрократию. Если до этого все, начиная от преподавателей и заканчивая ректорами, сдавали отчеты и разные документы, то сейчас не нужно сдавать отчеты, главное – качественно выполнять свою работу", – резюмировал спикер.