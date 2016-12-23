У ПВО Казахстана новый командующий

Распоряжением Главы государства Серик Исмаилов назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Другим распоряжением Президента Нуржан Муканов освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны СВО.
Серик Исмаилов родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам, Таласского района Джамбульской области. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО, Военную академию им. Жукова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Награжден орденами "Айбын" II степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными наградами.