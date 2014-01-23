Культура
У рекордов – наши имена

03 Первое издание Казахстанской книги рекордов 1999 года представляло собой тонкую брошюру без иллюстраций на русском языке. Сегодня это солидное издание на 652 страницах на казахском и русском языках, куда вошло описание 1 656 фактов, проиллюстрированных 1 400 фотографиями. На презентацию книги пригласили ее героев, которым были вручены именные сертификаты за тот или иной рекорд. 

Но что такое рекорд? Это наибольший показатель, высший предел успешности. Иными словами, то, что сегодня ты делаешь лучше всех, но завтра лучшим может оказаться кто-то другой. Рекорды и существуют для того, чтобы их улучшали. Отечественная Книга рекордов в этом плане уникальное издание. Сюда наряду с действительно выдающимися достижениями казахстанцев помещены и достижения, бесспорно, заслуживающие уважения, но не имеющие никакого отношения к рекордам. Судите сами, в одном ряду с женщиной-магнитом, тело которой способно удержать до 8 кг металлических предметов, стоит «создатель первого в Казахстане сайта по наблюдениям за птицами». В первом случае рекорд безоговорочный и никем до сегодняшнего дня не побитый. В чем заключается рекорд в создании, пусть и первого, сайта о птицах – непонятно. Редакционная коллегия, по всей видимости, решила поставить еще один рекорд – объять необъятное, обозначив свое издание как «…первая книга в Казахстане, в которой зафиксированы пионерные дела, истоки становления разнообразных общественных явлений и событий, рекорды, увековечены достижения казахстанцев». Потому, наверное, и называют свое издание по-разному: то Книгой рекордов, то Казахстанским информационно-энциклопедическим справочником и даже Книгой почета Казахстана. Кстати, оргкомитету издания следовало бы выписать сертификат и на свое имя за рождение нового словосочетания «пионерные дела», которое, надеемся, не станет устойчивым. 

Неподдельный интерес и уважение вызывают рекордные показатели династий Дудаевых и Шерхановых. Семья первых является самой большой медицинской семьей в мире и насчитывает в своих рядах 25 врачей-стоматологов, тогда как вторая состоит из 40 мастеров-часовщиков. Вот уже 43 года 67-летний музыковед Александр Скаковский является донором крови. К его абсолютному рекорду в 520 литров, думается, еще долго никто не приблизится. Почетный донор СССР и КазССР Александр Николаевич демонстрирует завидную жизненную активность, занимаясь еще и переводом на русский язык бессмертных творений Мукагали Макатаева. И пусть таких героев в Книге рекордов Казахстана с каждым годом становится все больше. 

Уак МАНБЕТЕЕВ
 фото Юрия БЕККЕРА

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