У россиянки нашли 50 патронов в аэропорту "Нурсултан Назарбаев"

Россиянка осуждена за незаконный перевоз 50 патронов в аэропорту Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы.
"Гражданка России с целью вылета в Санкт-Петербург пересекла линию паспортного контроля в столичном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" и незаконно с собой пронесла 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию, которые были изъяты при прохождении досмотра. Патроны находились в рюкзаке правонарушительницы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что приговором районного суда № 2 Есильского района Астаны правонарушительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") части 3 и 286 ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено") части 1 УК РК.
Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 361 400 тенге. Приговор не вступил в законную силу.
"Гражданка России с целью вылета в Санкт-Петербург пересекла линию паспортного контроля в столичном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" и незаконно с собой пронесла 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию, которые были изъяты при прохождении досмотра. Патроны находились в рюкзаке правонарушительницы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что приговором районного суда № 2 Есильского района Астаны правонарушительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") части 3 и 286 ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено") части 1 УК РК.
Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 361 400 тенге. Приговор не вступил в законную силу.