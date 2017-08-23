У россиянки нашли 50 патронов в аэропорту "Нурсултан Назарбаев"

Общество
Фото: Yenicag.ru
Россиянка осуждена за незаконный перевоз 50 патронов в аэропорту Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы.

"Гражданка России с целью вылета в Санкт-Петербург пересекла линию паспортного контроля в столичном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" и незаконно с собой пронесла 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию, которые были изъяты при прохождении досмотра. Патроны находились в рюкзаке правонарушительницы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что приговором районного суда № 2 Есильского района Астаны правонарушительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") части 3 и 286 ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено") части 1 УК РК.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 361 400 тенге. Приговор не вступил в законную силу.

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