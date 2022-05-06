Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
"У рожденных после 2000-го потребности высокие, а навыков мало" – министр о переломном моменте на рынке труда Казахстана

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с представителями Всемирного банка, в ходе которой был презентован отчет финансового института по развитию человеческого капитала в Казахстане. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества по ряду направлений социально-трудовой сферы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Презентуя отчет на тему «Справедливое развитие человеческого капитала в Казахстане», представители ВБ отметили, что основную роль в индексе человеческого капитала любой страны играет уровень образования. В связи с этим они передали свои рекомендации в Министерство образования и науки РК.

Выслушав экспертов ВБ, Тамара Дуйсенова попросила представителей ВБ дать рекомендации по повышению профессиональных навыков работающего населения.

«Для нас наступил переломный момент – на рынок труда стали выходить граждане, рожденные после 2000-го года. Потребности у них высокие, а навыки недостаточны по сравнению со старшим поколением. Сейчас главный вопрос, что делать с теми, кто получил диплом, но не имеет достаточных профессиональных навыков, которые нужны работодателям. Мы со своей стороны организуем краткосрочные курсы обучения и повышения квалификации, предоставляем возможность получения новых навыков через платформу онлайн обучения. Поэтому мы бы хотели получить рекомендации от вас по этому вопросу. Я была бы очень благодарна, если бы вы дали международную практику по повышению навыков и квалификаций как молодежи, так и старшего поколения работников», – сказала глава МТСЗН.

Министр также предложила представителям ВБ продолжить совместную работу по формированию в Казахстане Национальной системы квалификаций.

«Мы с вами уже провели определенную работу по формированию НСК. Мы со своей стороны продолжаем работать по актуализации старых и разработке новых профессиональных стандартов. Будем работать совместно с МОН, чтобы профессиональная ориентация в рамках НСК начиналась уже в школах, а учебные заведения обучали будущих специалистов в соответствии с актуализированными профстандартами. Хотелось бы, чтобы вы остались нашими партнерами по НСК, и мы продолжили совместную работу», – добавила Тамара Дуйсенова.

Глава МТСЗН проинформировала представителей ВБ о проводимой работе по разработке Социального кодекса РК и попросила дать экспертное заключение по выработанным подходам в системах пенсионного обеспечения, социальной поддержки и социального страхования.

В свою очередь Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто выразил готовность со стороны ВБ оказать техническую поддержку по всем обговоренным вопросам.

«Да, конечно мы готовы поделиться с вами международной практикой в сфере повышения навыков населения и дать свои рекомендации. Мы также готовы продолжить сотрудничество по формированию в Казахстане Национальной системы квалификаций. По вопросам разработки Социального кодекса мы готовы уже после праздников предоставить хорошего эксперта, который может поработать совместно с вашими специалистами», – сказал Жан-Франсуа Марто.

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