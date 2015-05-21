У самых истоков Статьи 620 Любовь ДОБРОТА, Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

Вице-премьер ознакомился, в частности, с развитием социальной сферы Туркестана, посетив ряд объектов, строительство которых позволило поднять на качественно новый уровень медицинскую помощь жителям древнего города, улучшить условия дошкольного воспитания и обучения в школах города и сельской зоны.



На встрече с коллективом городской больницы Б. Сапарбаев подчеркнул, что государство затратило на сооружение и оснащение медучреждения более 5 млрд тенге и теперь вправе ожидать от коллектива соответствующей отдачи. Врачам и среднему персоналу необходимо овладевать новым оборудованием и технологиями, чтобы отечественная медицина встала на один уровень с мировыми клиниками. При этом вице-премьер напомнил, что Президент считает приоритетным здоровье народа и требует, чтобы повсеместно создавались современные медицинские центры. Но любые затраты бюджета будут неэффективными, если квалификация врачей не будет расти.



Самоотдачи государство ждет и от работников образования. Обстоятельный разговор на эту тему состоялся в школе-гимназии №15 им. М. Жумабаева. В учебном заведении, введенном в эксплуатацию в прошлом году, сегодня обучаются 2 926 учеников. Их обучением и воспитанием занимаются более 200 педагогов, имеющих высокую квалификацию. Свидетельство тому – многочисленные успехи школы, которые ее ученики демонстрируют на олимпиадах и конкурсах.



Встречаясь с отличниками учебы и победителями различных олимпиад, Бердыбек Сапарбаев призвал выпускников смело ехать получать знания за границу, используя предоставляемые для этого государством широкие возможности. Но потом – непременно возвращаться в родной Казахстан. Только так можно добиться выполнения установки Главы государства по вхождению нашей страны в число 30 высокоразвитых мировых держав. Школьники внимательно слушали высокого гостя и дружно соглашались с такой перспективой.



В это время Б. Сапарбаева уже ждали в Международном казахско-турецком университете им. Х. Ясави. Здесь он принял участие в работе международной научно-теоретической конференции "Роль и значение Казахского ханства в истории казахской государственности". Вице-премьер зачитал приветствие Президента страны Нурсултана Назарбаева участникам форума.



"Славный период истории государства – 550-летие Казахского ханства – празднуется во всех уголках нашей Родины. Научные мероприятия, посвященные образованию Казахского ханства, перешагнули границы государства и проводятся далеко за рубежом", – говорится в приветствии.



"За последние несколько лет в рес­публике благодаря государственной программе "Народ в потоке истории" была проведена работа по всестороннему исследованию истории Казахского ханства. В том числе были изучены идеи государственности, которая берет свое начало именно с образования Казахского ханства и которая легла в основу идеи "Мәңгілік Ел". Все это является свидетельством того, как рождается казахстанский патриотизм, чувство любви к Родине в сердцах нынешнего и будущих поколений.



Сегодня Туркестан стал гордостью нашей нации, священным местом духов предков. Вместе с тем этот старинный город считается международным научным центром всего современного тюркского мира, в частности, научным центром, изучающим историю казахского народа, его традиции и обычаи», – отмечается в приветствии.



В конференции приняли участие свыше 600 представителей научных сообществ из Турции, Ирана, Азербайджана, Кореи, России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Пленарные заседания проходят на казахском, турецком, русском, английском и современных тюркских языках. Сближению ученых из разных стран, дальнейшему развитию Туркестана как центра науки и культуры будет способствовать создание в городе Музея тюркской истории, носящего имя основателя казахской тюркологии Б. Кенжебайулы. Сложно переоценить в этом процессе и роль Библиотеки народностей тюркских языков, книжный фонд которой составляет более 40 тыс. экземпляров литературы, изданной в 23 тюркоязычных странах.



Обращаясь к участникам конференции, Б. Сапарбаев подчеркнул, что благодаря политике Главы государства Казахстан стал свободным и суверенным государством, полноправным членом мирового сообщества. И в этом смысле празднование 550-летия Казахского ханства выступает демонстрацией исторической преемственности, единства всех казахстанцев, которые живут под одним шаныраком в согласии и мире. Только в Туркестане сегодня проживают представители 45 этносов, сообща стремящихся сделать свой город еще краше, а страну – процветающей.



Вчера же заместитель Премьер-Министра побывал с рабочей поездкой в Жамбылской области. Из аэропорта он направился в областной перинатальный центр, ознакомился с ходом строительства этого медучреж­дения. Затем осмотрел место установки монумента "Қазақ хандығы", посвященного 550-летию образования Казахского ханства, для которого отведено 3,5 га севернее улицы Тауке-хана, напротив дворца спорта "Тараз-Арена".



Памятник будет установлен на возвышении на округлом основании, облицованном коричневым гранитом. Беломраморная стела взметнется на высоту восьмиэтажного дома. Лицевую сторону монумента украсят величественные бронзовые фигуры казахских ханов: Касыма, Есима, Тау­ке, Абылхаира, Абылая, Жангира, Кенесары, Тауке-хана, Керей-хана и Жанибек-хана.



Заместитель Премьер-Министра также посетил Парк Первого Президента, оценил работы по благоустройству сквера у мавзолея "Карахан баба", побывал на раскопках древнего городища Тараз и на стадионе "Жастар".



Последним объектом посещения стал Таразский химико-технологический колледж, построенный по поручению Главы государства для подготовки рабочих по семи специальностям и рассчитанный на 600 учащихся. Приоритетное направление – обучение кадров для предприятий химической промышленности по специальностям "химическая технология и производство", "техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и химичес­кой промышленности" (по видам), "лаборант химического анализа" и другим. А в 2015/16 учебном году по заявке специальной экономичес­кой зоны "Химический парк Тараз" планируется открыть еще и отделения "слесарь-ремонтник", "токарное дело и металлообработка".



Управление образования совместно с Палатой предпринимателей облас­ти разработало "Дорожную карту дуального обучения", и колледж передали в корпоративное управление ТОО "Казфосфат". Это позволит своевременно готовить кадры для химической отрасли региона. Здесь Бердыбек Сапарбаев провел совещание с работниками здравоохранения, образования, руководителями предприятий и бизнесменами.



