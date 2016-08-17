Свежий выпуск
​У солдата – выходной
Наталья РЫЖКОВА, Темиртау

Для воинов, которым по 18–19 лет, поход в историко-культурный центр Первого Президента стал важным для понимания времени, в котором они живут, и судьбоносных решений, которые принимались 25 лет назад конкретным человеком и его соратниками в сложнейший для страны период. Некоторые экспонаты вызвали еще больший у молодых людей интерес к личности Лидера нации. Фотодокументы, личные вещи, предметы интерьера и мебель, сувениры, книги и картины – это свидетельства эпохи и реальных событий, героем которых является наш современник и его поколение.

– Я буквально оказался во времени, когда создавалось настоящее и будущее, – поделился солдат срочной службы Азамат Галымов. – В музее не только рассказами уносят в прошлое, но и наглядно показывают развитие нашей страны. Передо мной раскрылась вся история становления республики и историческая роль Первого Президента в строительстве независимого государства.

А началось знакомство с богатых по содержанию экспозиций, с лекции о становлении государственного суверенитета. Знания о судьбе Главы государства пополнились малоизвестными для ребят страницами биографии и становления Нурсултана Назарбаева как личности, Лидера нации. Неизгладимое впечатление, по признанию военнослужащих, произвела коллекция высших государственных наград. Первый Президент молодого независимого государства удостоился их за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии дружбы и сотрудничества между Казахстаном и другими странами. Богатый арсенал наград – гордость музейной коллекции.

Культпоход в музей еще больше поднял патриотический дух молодых граждан. Их переполняли гордость, осознание важности исполнения ими воинского долга в служении народу республики и его законно избранному Президенту.

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