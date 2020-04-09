У сотрудника МВД выявили коронавирус

Один сотрудник МВД заразился коронавирусной инфекцией. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"У нас имели место случаи заболевания. Один сотрудник с подтвержденным заболеванием коронавирусом проходит лечение, его состояние стабильное. Более 530 человек - контактные, не только от этого сотрудника, это контактные с семьями, в том числе и заразившиеся в ходе выполнения своей профессиональной деятельности", - сказал Ильин.
Он отметил, что на сегодняшний день порядка 30 сотрудников помещены на стационарное лечение.
"Около 80 человек у нас находятся на карантине в домашних условиях. Большая часть на сегодняшний день выписана, они продолжают свою службу. Летальных исходов и серьезных последствий для выполнения функциональных обязанностей сотрудников МВД нет", - резюмировал спикер.
Напомним, в Казахстане число зараженных COVID-19 достигло 759 человек.