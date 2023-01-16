У социально уязвимых казахстанцев будет свой омбудсмен

В Казахстане планируют создать институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Соответствующий проект указа президента РК подготовило Министерство труда и социальной защиты населения, сообщает Kazpravda.kz .

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Документ находится на публичном обсуждении до 27 января на сайте Открытые НПА.

Предполагается, что уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан будет работать на общественных началах.

Основными целями уполномоченного будут обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

В частности, омбудсмен будет защищать права и законные интересы:

1) ветеранов Великой Отечественной войны;

2) ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ;

3) ветераны боевых действий на территории других государств;

4) лица с инвалидностью;

5) семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

6) получатели адресной социальной помощи;

7) получатели пособия по утере кормильца;

8) пенсионеры по возрасту;

9) кандасы;

10) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи.