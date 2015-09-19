У СПК "Алматы" новый председатель

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Согласно решению совета директоров АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" от 16 сентября по согласованию с Канцелярией Премьер-Министра РК, отныне главой корпорации будет Мурат Дарибаев, ранее занимавший должность заместителя акима Костанайской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.
Как сообщается, Бауыржан Байбек представил коллективу АО "НК "СПК "Алматы" нового председателя правления корпорации. В ходе встречи он поблагодарил прежнего председателя правления Кайрата Кульбаева за большой вклад в систематизацию процессов национальной компании, проведенные реструктуризацию и комплексный аудит корпорации, установление контактов с международными компаниями.
Кроме того, градоначальник поставил задачи перед новым руководством СПК по привлечению инвестиций, созданию конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства, эффективному управлению активами корпорации, внесению новых концептуальных подходов по деятельности СПК с учетом сложившейся экономической ситуации.
Стоит отметить, что у Мурата Дарибаева большой опыт работы на государственной службе, а также в коммерческом секторе. Имеет два высших образования – инженера-строителя и экономиста. В разные годы работал директором департаментов Агентства по регулированию естественных монополий, Министерства индустрии и новых технологий РК, первым заместителем "Государственной авиакомпании "Беркут", председателем Комитета промышленности, государственным инспектором Администрации Президента РК. Последняя занимаемая должность – заместитель акима Костанайской области.