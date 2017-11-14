​У свекловодов горячая пора

Формируется сахарный кластер

Свекловоды Жетысу завершают уборочную кампанию: нынче, как и все последние годы, виды на урожай самые оптимистичные. По сравнению с прошлым сезоном посевные площади увеличены с 6 тыс. до 9 тыс. га, соответственно вырос и план по сбору корнеплодов – с 240 тыс. до 350 тыс. тонн.

Весомую роль в развитии свек­ловодства играет поддержка государства. На льготных условиях фермеров обеспечивают сельхозтехникой, удобрениями, ГСМ. Выделяются госсубсидии на каждый обрабатываемый гектар пашни, возмещаются затраты на транспортировку выращенного урожая до пунктов приема ­сырья. При средней урожайности в 350 центнеров с гектара отдельные крестьянские хозяйства получают до 500–700 центнеров. Этому способствует применение инновационных технологий и элитных семян.

Как подчеркнул на днях в ходе брифинга аким Алматинской области Амандык Баталов, Семиречье вернуло себе славу свек­ловодческого региона страны.

– Третий год наращивает объе­мы производства Коксуский сахарный завод, который прошел полную реконструкцию, – отметил аким. – Инвесторы потратили на эти цели около 3 миллиардов тенге. В Аксуском районе после десятилетнего простоя запущен аналогичный завод, который уже принял на переработку первую партию свеклы. До конца года оба предприятия планируют выпустить 35 тысяч тонн сахара и тем самым полностью закрыть потребность региона. Наша цель – дальнейшее увеличение производственных объемов, снижение доли импорта на внутреннем рынке страны.

Так, нынешней осенью за первые 5 дней работы Коксуский завод выдал 200 тонн сахара. В рамках модернизации на объекте установлено новое оборудование. Как сообщил директор предприя­тия Алтынбек Абатов, заменены центрифуги, вакуумные аппараты и другие узлы. Запущена полная автоматизация технологического процесса. В результате за сутки завод может переработать до 2 тыс. тонн сырья.

В целом задача по возрождению свекловодства, поставленная Президентом страны перед аграриями и представителями местных властей, выполняется. По оценкам экспертов, в регионе формируется устойчивый сахарный кластер, объединяющий заводы по переработке свеклы и фермерские предприятия. В частности, только за последний год число свеклосеющих хозяйств Жетысу выросло с 560 до 780. Это говорит о том, что свекловодство вновь становится прибыльным делом.

Очередь к приемному пункту

Казалось бы, кризис в отрасли, наблюдавшийся еще 3–4 года назад, преодолен. К примеру, в 2013 году посевные площади корнеплода сократились до 3 тыс. га, а урожай – до 60 тыс. тонн. Сейчас данные показатели выросли в несколько раз, а прошлой осенью Коксуский сахзавод едва справлялся с возросшей нагрузкой. У центрального приемного пункта предприятия наблюдались огромные заторы большегрузных фургонов, наполненных сахарной свеклой до отказа.

Фермеры жаловались на частую поломку буртоукладочных машин, принимающих свекловичное сырье. Водителям приходилось сутками ждать своей очереди, припарковав автомобили прямо на обочине трассы Алматы – Талдыкорган. К сожалению, нынче ситуация повторяется. Вновь перед приемным пунктом завода в поселке Балпык-би выстраивается в многокилометровую очередь вереница грузовиков. Свекловоды говорят: если так будет продолжаться и дальше, то они прекратят выращивать сладкий корень и перейдут на производство других сельхозкультур.

Между тем представители завода в создании ажиотажа обвиняют самих фермеров. Якобы некоторые недобросовестные крестьяне смешивают свеклу с булыжниками для придания большей массы урожаю. Из-за попадания мусора выходят из строя буртоукладочные машины. Проблему усугубляет отсутствие четкого графика сдачи сырья на переработку, который можно сос­тавить для каждого крестьянского хозяйства.

А директор завода Алтынбек Абатов вообще не видит причин для беспокойства. По его словам, очередь есть, но в отличие от прошлого года движется она быстро. Новое оборудование поз­воляет принимать гораздо больший объем сладкого корня – около 6 тыс. тонн в сутки. Работают 5 буртоукладочных машин, вскоре установят еще один приемный бункер. Поэтому ситуацию никак нельзя назвать критической.

Впрочем, на ближайшие годы акимат области планирует дальнейшее увеличение посевных площадей и, соответственно, производства сахарной свеклы. Поэтому потребуется нарастить перерабатывающие мощности действующих предприятий, а также запустить в межсезонье Карабулакский сахарный завод в Ескельдинском районе.

Озвучивалась еще одна хорошая идея: в рамках государственно-частного партнерства установить во всех пяти свеклосеющих районах Жетысу пункты приема сахарной свеклы. Оснастить их лабораториями, весовым оборудованием.

Тогда свекловодам нужно будет лишь доставить сладкий корнеплод в приемный пункт в своем районе, а сотрудники Коксуского завода вывезут его самостоятельно. При этом расчет за продукцию можно производить на месте. Это значительно облегчит труд ­крестьян и снизит их непроизводственные расходы.

Недавно казахстанская делегация, в состав которой вошли свекловоды, а также сотрудники КазНИИ земледелия и растениеводства, побывала во Франции. Визит состоялся по приглашению компании – производителя семян сахарной свеклы. Как ­выяснилось, французские фермеры в ходе уборки урожая лишь очищают корнеплоды от ботвы и следом буртуют их. Вывозом сладкого корня прямо с полей занимается завод-переработчик. Такую же практику можно было бы внедрить и у нас.