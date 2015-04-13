У театра – свой музей 807 Любовь ДОБРОТА

На смотровых витринах представлены экспонаты, собирать которые в театре начали с 1934 года. По фотографиям и документам можно легко отследить всю историю творческого коллектива. На них запечатлены сцены из спектаклей, моменты репетиций и общения артистов со зрителями. Нашлось в экспозиции место и для эскизов сцен к различным театральным постановкам, что позволяет легко воссоздать процесс работы над спектаклем.

Особое место в музее отведено сценическим костюмам, в которых актеры казахского драматического театра играли те или иные роли. Естественно, что в витринах представлены самые удачные постановки, имевшие успех у театральной публики. По такому же принципу отбирались костюмы, поскольку выставить на всеобщее обозрение все имеющиеся документы и фотографии, костюмы и реквизит просто невозможно из-за дефицита площади.

Руководство музея намерено периодически менять экспозицию, организуя тематические показы, которые будут знакомить с творчеством артистов и режиссеров, посвящать театралов в нюансы работы над спектаклями.



