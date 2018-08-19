У вас два директора за решеткой, не повторяйте их ошибок – аким ЗКО тепловикам

Общество
Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов напомнил руководству АО "Жайыктеплоэнерго", что их долги связаны не только с тем, что люди неисправно платят за тепло и горячую воду, но и с хищениями экс-директоров предприятия, передает "Уральская неделя".

"Вот сейчас вы отключили горячую воду во всех домах, а ведь большинство горожан исправно платят за ваши услуги. Работайте с должниками, но все население не должно страдать. И потом, долги у предприятия стали образовываться не только из-за населения. У вас два директора сидят за решеткой, украли 700 миллионов. Не повторяйте их ошибок. Не создавайте неудобств своим потребителям", – сказал Алтай Кульгинов руководству АО "Жайыктеплоэнерго" на встрече, посвященной подготовке к отопительному сезону.

Аким также сообщил, что в Астане прошли переговоры с руководством АО "КазТрансГаз Аймак" и был составлен график погашения долгов за газ от АО "Жайыктеплоэнерго". До начала отопительного сезона тепловики должны погасить свой долг по газу – свыше 400 млн тенге.

Сейчас "КазТрансГаз Аймак" возобновлена подача газа на уральскую ТЭЦ, и в квартиры горожан "Жайыктеплоэнерго" подает горячую воду.

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