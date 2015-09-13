Свежий выпуск «У вас история с могучими корнями» Катрин ПУЖОЛЬ, историк, профессор Национального института восточных языкови цивилизаций, Париж

Это история видимая. А есть невидимая. Глубокая. История Казахского ханства как раз и относится к этой категории. И здесь важно все – ханы, племена, концепции. Это те драгоценные крупицы, которые помогают восстановить целостную картину. Невидимое в данном случае важнее видимого. Это мой главный тезис, который я попыталась раскрыть, выступая на международной научной конференции, посвященной Казахскому ханству.

У вас особая история. Заниматься ею очень трудно. Приходится долго копаться в архивах, изучать эпосы, песни, поэзию. Да, поиски идут очень сложно, зато интересно. И вот еще о чем я хочу сказать: не обязательно Казахстану быть похожим на Европу. Он расположен в центре Евразии, здесь живут наследники Великой степи. У него своя история с могучими корнями.

Я горжусь тем, что являюсь автором книги «Казахстан» на французском языке, благодаря которой многие французы узнали о вашей стране. Сейчас о Казахстане знает весь мир, а когда я ее писала 15 лет назад, знакомство только начиналось.

Сейчас Казахстан у всех на устах по многим причинам. И экономичес­ким, и культурным, а пос­ле проведения выставки «ЭКСПО-2017» тех, кто не знает Казахстан, вообще не останется. Хочу особо отметить, что Казахское ханство сыграло важную роль в процессе консолидации казахских родов и в формировании их этничес­кого единства. В процессе дальнейшего развития в казахских степях сформировался оригинальный тип государственного устройства кочевников, адаптированный к их образу жизни и особенностям естественной среды обитания. Эпоха существования Казахского ханства оставила глубокий след в духовной жизни казахского народа, свидетельством чему является устное народное творчество.



