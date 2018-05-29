У вас ветрено, но зато на сцене жарко – Семенович о выступлении на Open Air "Ұлы дала бірлігі"
Жанат Тукпиев
В кулуарах музыкального фестиваля под открытым небом Open Air "Ұлы дала бірлігі" российская певица Анна Семенович поделилась своими впечатлениями от выступления, а также рассказала о детских воспоминаниях, связанных с Казахстаном, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Астана меня встречает великолепно, только что я выступила, мне аплодировали и кричали, пели со мной песни, меня это безумно радует. Ветрено у вас, но это Казахстан, это Астана, у вас всегда ветрено, зато жарко на сцене", – сказала Семенович.
Певица рассказала о детских воспоминаниях, связанных с Казахстаном.
"Вы знаете, я очень люблю Казахстан, потому что с этой страной у меня связано детство. Когда я занималась фигурным катанием, мы часто ездили на сборы на Медеу и там проводили все лето. Для меня это просто потрясающий город (Алматы – прим.автора), какие-то детские воспоминания", – отметила певица.
Кроме того, Анна Семенович поделилась своим мнением о том, что в ее понимании является красотой.
"Красота – это внутреннее состояние, когда ты что-то излучаешь изнутри, какое-то тепло, доброту, свет и любовь. Конечно, красота – это состояние, когда человек прежде всего светится и от него исходит энергия", – считает Семенович.
В заключение она рассказала, что необходимо для того, чтобы быть счастливыми.
"Я люблю эту жизнь, люблю себя, люблю людей, верю в чудеса и, конечно, в любовь. Я посоветую казахстанкам любить себя и заниматься любимым делом. Сейчас лето, можно столько всего классного делать, такая погода хорошая и вообще, вы живете в шикарном городе, любите его, друг друга и будьте счастливы", – сказала Семенович.
Напомним, музыкальный фестиваль под открытым небом Open Air "Ұлы дала бірлігі" проходит в Астане. Мероприятие стало одним из первых, открывающих празднование 20-летия столицы. На праздничном шоу выступят более 30 артистов из Казахстана и России, чьи песни неизменно возглавляют списки самых популярных музыкальных рейтингов.