У вертолета отказал двигатель в 20 км от Петропавловска

При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэропорта Петропавловска у вертолета ВО-105 , принадлежащего ТОО "Аэропракт", отказал правый двигатель. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР РК, передает Kazpravda.kz.
"Экипаж воздушного судна ВО-105 (регистрационный номер UP-ЕС114) выполнял полетное задание согласно утвержденного плана полета. После набора заданной высоты в 300 футов в 20-ти километрах от аэропорта Петропавловска произошел самопроизвольный отказ правого двигателя вертолета. Командир воздушного судна принял решение произвести вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха в аэропорту Петропавловска. Перед выполнением вынужденной посадки экипаж доложил диспетчеру ОВД РГП "Казаэронавигация", об отказе двигателя", - проинформировали в ТОО "Аэропракт".
Посадка вертолета прошла успешно, пострадавших нет.
По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и командир воздушного судна.
Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК приступили к проведению расследования данного авиационного события, добавили в ведомстве.
