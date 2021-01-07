У вертолета отказал двигатель в 20 км от Петропавловска

Общество
Фото: twitter.com
При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэропорта Петропавловска у вертолета ВО-105 , принадлежащего ТОО "Аэропракт", отказал правый двигатель. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР РК, передает Kazpravda.kz.

"Экипаж воздушного судна ВО-105 (регистрационный номер UP-ЕС114) выполнял полетное задание согласно утвержденного плана полета. После набора заданной высоты в 300 футов в 20-ти километрах от аэропорта Петропавловска произошел самопроизвольный отказ правого двигателя вертолета. Командир воздушного судна принял решение произвести вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха в аэропорту Петропавловска. Перед выполнением вынужденной посадки экипаж доложил диспетчеру ОВД РГП "Казаэронавигация", об отказе двигателя", - проинформировали в ТОО "Аэропракт".

Посадка вертолета прошла успешно, пострадавших нет.

По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и командир воздушного судна.

Сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК приступили к проведению расследования данного авиационного события, добавили в ведомстве.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Новые подходы к профессии
Учиться делать правильный выбор
Рождение диалога
Құлагер казахского кино
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
В ожидании нейрохирурга
Символ гражданского согласия
Ранняя диагностика спасает жизни
Создается технопарк
Выбор молодых
С учетом современных градостроительных тенденций
В приоритете – здоровье людей
Призыв к сотрудничеству и ответственности
Инвестиции превращаются в производства
Общие подходы повышают эффективность
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане
Все внимание – ветеранам
Партия AMANAT провела встречу с энергетиками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]