​У весны на краю

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Марина Иванова

Количество вывезенного за зимний сезон снега превысило привычную норму в 6 раз, дос­тигнув небывалого показателя – 1,5 млн кубометров. В этом процессе оказалась задействована не только техника коммунальных служб, но и строительных компаний, привлеченная дополнительно.

Напомним, не выдержали обильных снегопадов, свалившихся на город, 26 крыш жилых домов и социальных объектов. Из-за обилия снега на территории города даже пришлось открыть 5 новых полигонов для его складирования, в то время как раньше хватало двух. Однако в начале весны все они оказались заполнены под завязку.

– Была проделана большая работа, коммунальные службы отработали на 100%, – подвел итоги зимы аким Уральска Мурат Мукаев. – Благодаря слаженной работе все 35 подтапливаемых участков были освобождены от снега. Сейчас уже можно констатировать, что в городе не осталось проблемных мест, в нескольких районах еще идет откачка воды, но в ближайшую неделю, я думаю, завершится.

– За зимний период из-за неблагоприятных условий 129 раз закрывали для движения дороги региона, – продолжил руководитель департамента по ЧС ЗКО Жасулан Джумашев. – Более 1 700 человек были спасены из автомобилей, оказавшихся в снежных заносах, свыше 900 машин вызволено из сугробов.

Что касается следующего этапа паводка, то на случай поднятия рек в регионе подготовлено 50 эвакопунктов, заключены договоры со всеми поставщиками. Проведена работа с жителями садоводческих обществ, находящихся в подтапливаемых районах.

Впереди паводок на реках, вскрытие льда ожидается с 4 по 10 апреля. Но несмотря на утешительный прогноз, расслабляться не стоит, потому как весна бывает весьма непредсказуема, отмечают в акимате области. В 20 из 57 населенных пунктов Западно-Казахстанской области, находящихся в зоне возможного подтопления, сохраняется угроза «поплыть». В зоне риска Таскалинский и район «Байтерек», а также город Уральск.

Особо опасна и непредсказуема река Деркул, к которой приковано особое внимание местных властей и спасателей. По реке Чаган проведена большая работа по резке и рыхлению льда, поэтому подвоха от нее не ждут. Но возможно все, тем более что, по прогнозам Казгидромета, в ЗКО наступившая неделя будет богата на осадки.

– Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предоставило данные, что подъем Урала составит 400–500 сантиметров при опасном уровне 850 сантиметров, – отметил Жасулан Джумашев. – Укрепительные валы, защищающие город от разлива Урала, достигают 9 метров, акимат Уральска осенью прошлого года провел их обваловку и поднятие.

Однако спасатели угрозы пока не снимают, потому что прохождение паводка во многом зависит от погоды в момент таяния льда, причем не только в ЗКО, но и выше по течению – на территории Российской Федерации. 

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