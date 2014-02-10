У всех по медали

Спорт
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Этот результат позволил нашим землякам занять второе место в командном зачете. Впереди оказались только хозяева ринга, выставившие 30 участников. Россияне, представленные боксерами во всех 10 весовых категориях, – на третьем месте.

На высшую ступень пьедестала почета у нас поднялись Адилет Курметов (52 кг), Ержан Ордабаев (56 кг) и Асланбек Шымбергенов (64 кг). Серебряных наград удостоены Ержан Жомарт (49 кг) и Нурдаулет Жарманов (81 кг). Лучшим боксером турнира специалистами признан Асланбек Шымбергенов.

Юрий МАКАРОВ

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