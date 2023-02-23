У всех проблемы разные

Ежегодно страна теряет в ДТП около 2 тыс. человек. Автопробег, проведенный НПК в столице, был призван напомнить о важности соблюдения правил ПДД, а также о том, как качество дорожного строительства влия­ет на безопасность движения.

Агитационная работа НПК ведется и в регионах. Так, в Карагандинскую область отправился председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев. В Темиртау представители НПК провели встречу с коллективом предприятия «Арселор Миттал» и горняками шахты им. Костенко. Работники поведали партийцам о том, что их волнует.

Также партийцы провели встречу с избирателями села Шелек в Енбекшиказахском райо­не Алматинской области. Сельчане рассказали о насущных, давно не решающихся проблемах. Это вопросы водоснабжения, ремонта инфраструктуры – инженерной, транс­портной, культурно-досуговой, проведения во все, даже самые удаленные поселки высокоскоростного, широкополосного Интернета.