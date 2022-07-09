У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель

В авиакомпании "Эйр Астана" объяснили причину возвращения в аэропорт Шымкента самолета, вылетевшего в Нур-Султан, сообщает Kazpravda.kz.

"9 июля, во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан, произошло отключение левого двигателя по техническим причинам во время набора высоты. Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкент", - говорится в сообщении компании.

Посадка прошла без замечаний, отметили в пресс-службе.

"Планируется проведение расследования данного события совместно с департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - проинформировали в "Эйр Астана".

Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana, добавили в компании.