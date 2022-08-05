У зданий ЦОНов появились велопарковки

Государственная корпорация «Правительство для граждан» для удобства клиентов открыла в пяти городах Казахстана велопарковки у зданий ЦОНов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Если раньше клиентам, посещавшим ЦОН на велосипеде, было некуда ставить свой транспорт, то теперь этот вопрос решен.

На данный момент велопарковки есть в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау и Таразе. Планируется что в 2023 году они появятся в ЦОНах всех областных центров и крупных городов.

Адреса ЦОНов, где можно оставить велосипед:

город Нур-Султан, ЦОН №1 Сарыаркинского района, улица Е. Серкебаева, 13

Нур-Султан, ЦОН №2 Есильского района, улица Туран, 37/9

Нур-Султан, ЦОН №2 Сарыаркинского района, проспект Республики, 43

Нур-Султан, филиал НАО, улица Желтоксан, 25

Нур-Султан, отдел спецЦОНа Сарыаркинского района, улица 20-40

город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Алмагуль, улица Ходжанова, 9А

Алматы, Турксибский район, улица Зорге, 9

Алматы, Ауэзовский район, улица Джандосова, 51А

Алматы, Медеуский район, улица Маркова, 44

город Актобе ЦОН №2, проспект Санкибай батыра, 249

город Атырау, ЦОН №1, улица Абылхайыр хана, 66

город Тараз, ЦОН №1, улица Қойгелді, 158А

Тараз ЦОН №2, микрорайн Алатау, 16А