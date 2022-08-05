У зданий ЦОНов появились велопарковки

Государственная корпорация «Правительство для граждан» для удобства клиентов открыла в пяти городах Казахстана велопарковки у зданий ЦОНов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Если раньше клиентам, посещавшим ЦОН на велосипеде, было некуда ставить свой транспорт, то теперь этот вопрос решен.
На данный момент велопарковки есть в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Атырау и Таразе. Планируется что в 2023 году они появятся в ЦОНах всех областных центров и крупных городов.
Адреса ЦОНов, где можно оставить велосипед:
город Нур-Султан, ЦОН №1 Сарыаркинского района, улица Е. Серкебаева, 13
Нур-Султан, ЦОН №2 Есильского района, улица Туран, 37/9
Нур-Султан, ЦОН №2 Сарыаркинского района, проспект Республики, 43
Нур-Султан, филиал НАО, улица Желтоксан, 25
Нур-Султан, отдел спецЦОНа Сарыаркинского района, улица 20-40
город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Алмагуль, улица Ходжанова, 9А
Алматы, Турксибский район, улица Зорге, 9
Алматы, Ауэзовский район, улица Джандосова, 51А
Алматы, Медеуский район, улица Маркова, 44
город Актобе ЦОН №2, проспект Санкибай батыра, 249
город Атырау, ЦОН №1, улица Абылхайыр хана, 66
город Тараз, ЦОН №1, улица Қойгелді, 158А
Тараз ЦОН №2, микрорайн Алатау, 16А