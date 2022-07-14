У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место

От жары спасет прохлада

Парк с фонтаном и пляж, открытые нынешним жарким летом в Туркестане, сразу же стали популярными не только среди местных жителей, но и туристов.

Президентский парк, раскинувшийся вдоль исторического городища Культобе, привлекает искусственным озером, фонтанами и зелеными насаждениями. Городу, который опаляют раскаленные соленые ветры из Приаралья, нужны парки, скверы, зеленые зоны и водоемы. Они позволят снизить градус накала летнего зноя, увлажнить сухой жаркий воздух и сделать жизнь в городе более комфортной. Это важно не только для местных жителей, которые в какой-то мере привыкли к таким погодным условиям, но и туристам, порой не выдерживающим высокие температуры.

О том, что еще одна «зеленая» зона, появившаяся в городе, придаст новый импульс благоуст­ройству и улучшит микроклимат, подчеркивали многочисленные гости, принявшие участие в торжественной церемонии открытия Президентского парка. Он занимает территорию площадью около 40 гектаров и находится рядом с культурными и туристическими объектами в районе мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. До жемчужины средневековой архитектуры отсюда чуть больше километра.

Еще совсем недавно здесь был пустырь, куда горожане свозили бытовой мусор. Теперь этот район не узнать. После раскопок на городище Культобе и обустройст­ва музея под открытым небом примыкающую территорию тоже решили благоустроить. Так появился парк, в котором созданы комфортные условия для отдыха жителей и гостей города.

Изюминка парка – искусственное озеро, объем которого составляет около 100 тыс. кубометров при четырехметровой глубине. Здесь есть возможность не только покататься на лодке, но и заняться водными видами спорта.

Весной, еще до завершения строительства парка и официальной церемонии открытия, на водоеме прошли соревнования на Кубок Казахстана по триатлону. Тогда специалисты и спортсмены дали хорошие отзывы, должным образом оценив искусственный водоем.

Общая площадь территории озеленения в парке занимает примерно 25 га. Здесь высажено более 7 тыс. деревьев, в том числе редких пород, завезенных из других стран. Буйством красок привлекают цветочные клумбы, общая площадь которых 3 500 кв. м. На них цветут более 43 тыс. цветов. Так что каждый отдыхающий может выбрать для любования те, что ему по душе. К тому же цветочные панно служат отличным фоном для селфи.

Через весь парк проходит центральная аллея, вдоль которой оборудованы фонтаны, детские игровые площадки, скамейки, беговые и велодорожки. Парк рассчитан на все виды отдыха, учитывает пожелания и предпочтения посетителей. Можно проводить время активно, отправившись на пешую или велопрогулку, или же созерцать мавзолей, погрузившись в собственные мысли.

В честь открытия парка на его территории прошел праздничный вечер «Туркестанские жемчужины». Для горожан и гостей города артисты местного Дома культуры представили концерт­ную программу.

Появился в степном Туркестане и первый пляж. Оценить условия отдыха в туристско-рекреационном центре приехали туристы со всей области, Шымкента и других городов республики. То, что этому объекту власти региона уделяют важное значение, подчеркивает тот факт, что участие в торжественной церемонии открытия принял аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, напомнивший о полезности водных процедур для укрепления иммунитета.

Умирзак Естаевич поздравил горожан с возможностью отдыхать на воде рядом с домом и пожелал успехов новому коллективу, от стараний которого зависит поддержание порядка на объекте отдыха. Ну и от жителей, конечно, тоже, ведь чистота и сохранность объектов городской инфраструктуры сразу бросаются в глаза туристов и сказываются на их мнении о городе и отдыхе в целом.

Обустройство пляжа началось в ноябре 2020 года. Общая его площадь – 81 га, вместимость водоема – около 2,5 млн кубометров, сейчас в нем чуть более 2 млн. Водоем пополняется родниковой водой, которая поступает по специально проложенным каналам.

На пляж завезли песок, обладающий целебными свойствами, высадили деревья. Конечно, им еще предстоит подрасти, что со временем только добавит комфорта отдыхающим. К новому туристическому объекту проложена дорога. В ближайшее время на берегу водоема планируется строительство детской зоны отдыха, элитных коттеджей, гостиниц, аквапарка.

Первые посетители, пришедшие на открытие пляжа, новым местом отдыха остались довольны. Они купались, участвовали в веселых конкурсах, смотрели шоу-программу. Только за первый день зону отдыха посетили несколько тысяч человек.

– Здесь здорово, – делится свои­ми впечатлениями 15-летний Ерсултан. – Теперь все мои друзья мечтают научиться плавать. И летом есть где спрятаться от жары. Вода такая теплая!

Местные власти рассчитывают, что после полного завершения строительства, аквапарк с «зеленой» зоной будет привлекать туристов, наплыв которых особенно заметен летом.

Как сообщил руководитель отдела поддержки бизнеса и туризма Талгат Кыдырбаев, с начала года Туркестан посетили более 385 тыс. паломников и путешественников. В том числе около тысячи туристов из дальнего зарубежья.

Городские власти держат под пристальным вниманием вопросы повышения качества туристи­ческого обслуживания. В частнос­ти, для студентов, обучающихся туристическому бизнесу, организуют специальные образовательные мероприятия, проводят разъяснительную работу на предмет обслуживания гостей в гостиницах и на туристических объектах.