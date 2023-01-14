У жителя Алматинской области изъяли особо крупную партию наркотиков (видео)

Происшествия
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Мужчина хотел перевезти груз в Алматы железнодорожным транспортом. 

Фото: Kazpravda.kz

Больше 12 кг марихуаны обнаружили у жителя Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Запрещенное вещество обнаружила служебно-розыскная собака на перроне железнодорожного вокзала станции Шу. Марихуану общим весом 12 кг. 480 гр. обнаружили в сумке 30-летнего жителя Алматинской области.

"По данному факту сотрудниками Департамента полиции на транспорте начато досудебное расследования по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере)", - сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.
                                                                                                                                                                                                                          Мужчина приехал в Шу, чтобы собрать дикорастущую коноплю в песках Шуского района и планировал перевезти груз в Алматы железнодорожным транспортом. 

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП Шуского района ДП Жамбылской области, проводится расследование. 

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