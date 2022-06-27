Фото: ДП Акмолинской области
Происшествия
У жителя Кокшетау угнали внедорожник, пока он его заправлял

Акмолинские полицейские задержали угонщика внедорожника по горячим следам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

25 июня в 15:07 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление 28-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Сумма ущерба составила 6,5 млн тенге.

«По показаниям владельца автомобиля преступление было совершено в то время, когда он совершал заправку внедорожника на автозаправочной станции. В ходе предварительного следствия было установлено, что потерпевший и подозреваемый ранее были знакомы.

Сотрудники экипажа патрульной полиции «Тулпар-11» старшие лейтенанты Бейбыт Жанат и Абай Балташев после получения ориентировки на угнанный автомобиль незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

На 5 километре автодороги Кокшетау – Омск автомобиль был обнаружен и задержан полицейскими. Установлено, что за рулем угнанной автомашины находился 34-летний житель города. По признательным показаниям злоумышленника автомобиль он «конфисковал» у потерпевшего в качестве оплаты за долги», – рассказали в полиции.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Самоуправство». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

 

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