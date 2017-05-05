У Зульфии Чиншанло есть шанс выступить на Олимпиаде-2020

Спорт
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Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло сможет выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает Vesti.kz.

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (МФТА), штангистка отстранена от занятий спортом на два года. При этом срок отсчитывается с 26 мая 2016-го, когда в допинг-пробах с лондонской Олимпиады был обнаружен запрещенный препарат.

Таким образом, Чиншанло сможет принять участие в следующей летней Олимпиаде.

Напомним, на ОИ в Лондоне Чиншанло выиграла золотую медаль, но позже была лишена награды.

Сегодня стало известно, что МФТА вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов. Самый большой срок дисквалификации получила Светлана Подобедова – 8 лет

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