Происшествия
Убегали врассыпную по полю от проверяющих гости тоя в Темиртау
Как сообщается в акимате Темиртау, банкет проходил в понедельник, 9 августа. По прибытии мониторинговой группы администрация ресторана решила вывести гостей через задний выход, однако попытка бегства была заснята на видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.   

«9 августа на пульт 102 поступило сообщение, что в ресторане «Гранд холл Темиртау», расположенном по проспекту Металлургов, проходит массовое мероприятие. По приезде мониторинговой группы факт подтвердился. Однако предоставить доступ в здание администрация заведения отказалась. Посетители начали покидать ресторан тайным путём через запасной вход (подвальное помещение). Владелец ресторана будет оштрафован на 670 тысяч 910 тенге», - сообщает пресс-секретарь акима Темиртау Гульнур Абдгалиева.

За последнюю неделю в Темиртау выявлено три случая проведения массового мероприятия, в одном из них в составе мониторинговой группы находились представители СМИ. Сообщается, что несколько гостей мероприятия набросились с кулаками на видеооператора и разбили его камеру.

«8 августа в 10 часов 20 минут поступило сообщение от операторов Единого координационного центра Senim 109, что в увеселительном заведении «Тойбастар» по проспекту Б. Момышулы проводится массовое мероприятие. На место выехала мониторинговая группа акимата города Темиртау, в составе которой находились сотрудники акимата, полицейские, волонтеры и представители СМИ.

По приезде факт подтвердился: в нарушение карантинных мер в ресторане был организован банкет, в котором участвовали 310 человек. В ходе рейдового мероприятия двое мужчин 26 и 36 лет оказали неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Кроме того, 36-летний мужчина напал на видеооператора местного телеканала и разбил ему камеру», - сообщается в городском акимате.

В Департаменте полиции Карагандинской области отметили: оба мужчины получили наказание в виде административного ареста.

«Что касается гражданина, напавшего на журналиста, то в Восточном отделе УП города Темиртау возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении двоих мужчин, жителей Темиртау, составлен административный протокол по статье 667 КРКоАП. Суд постановил наложить взыскание в виде административного ареста на 2 и 5 суток соответственно», - сообщает полиции.

Также, по сообщению пресс-службы акимата Темиртау, 7 и 8 августа выявлены торжественные мероприятия в ресторане «Меруерт», на которых собралось по 100-120 человек. По данным фактам составлены административные материалы и направлены в Темиртауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. Владельцы обоих ресторанов, допустивших нарушения карантинных ограничений, привлечены к административной ответственности.

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