​Уберечь урожай от ржавчины

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Как отмечают специалисты управления сельского хозяйства, в целом по области созревает хороший урожай. Этому способствовали погодные условия – высокий уровень почвенной влаги и благоприятный температурный режим в начале лета. Во второй же декаде июля выпали обильные дожди – от двух до трех месячных норм в ряде районов.

Но это же вкупе с мягким температурным фоном стало причиной развития грибковых заболеваний зерновых. Таких как септориоз и ржавчина, «вые­дающих» колос.

Ежедневно специалистами Методического центра Минсельхоза проводятся обследования полей.

– Пока мы выявили 470 тысяч зараженных гектаров, но площади распространения болезней увеличиваются. Согласно нашему анализу, они могут составить 600–700 тысяч гектаров, – констатировал Архимед Мухамбетов.

Причем наиболее страдают от чрезмерных осадков самые урожайные центральные и северные районы области. Поэтому было решено провести рабочее совещание с приглашением заместителей акимов девяти северных районов, опытных руководителей хозяйств, представителей научных институтов в сфере сельского хозяйства и защиты растений. Главная задача – выработать четкий алгоритм и план действий по сохранению и уборке урожая.

Директор Костанайского филиала Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений Айгуль Олейник подчеркнула, что в области их учреждением ведутся постоянные консультации аграриев. Вот и на состоявшейся встрече были даны рекомендации по борьбе с заболеваниями.

Последние три года, отмечают специалисты, наблюдается комплекс заболеваний – септориоз и бурая ржавчина. На сегодня из зараженных 470 тыс. га обработано препаратами защиты растений уже 65%.

– Эту работу надо систематизировать. Методическому центру Министерства сельского хозяйства необходимо проводить постоянный мониторинг посевных площадей, четко прог­нозируя возможные объемы заражений. Необходимо также качественно работать с семенным фондом, протравливая семенной материал, – поддержал ученых А. Мухамбетов.

В рамках встречи руководители сельхозпредприятий поделились своим опытом подготовки и проведения уборочных работ в сложных погодных условиях. Директор ТОО «Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства» Владимир Астафьев указал на особенности выбора сроков начала уборки зерновых в текущем году, подготовки машинного парка и условий сохранения полученного урожая.

В области идет масштабная подготовка к жатве. Выделено 75 тыс. тонн ГСМ, стоимость литра солярки для аграриев составляет 96 тенге. Машинно-тракторный парк подготовлен на 95%. В уборке урожая будет задействовано около 11 тыс. комбайнов, из них 3 тыс. – высокопроизводительных.

Ведется подготовка элеваторов и хлебоприемных пунктов, емкость хранения которых по области составляет 7,2 млн тонн. С учетом опыта прошлых лет особое внимание уделено подготовке зерносушильного оборудования, которого в регионе 278 единиц общей производительностью 170 тыс. тонн зерна в сутки.

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