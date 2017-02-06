Убежали от соперников

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Асет Калымов
фото Юрия Беккера
В минувшую субботу на лыжно-биатлонном стадио­не «Алатау» близ Талгара наб­людался сильный снегопад, высота снежного покрова достигала 35 см. В таких нелегких для гонки условиях здесь прошел лыжный микст-спринт, в котором приняли участие 29 команд из 17 стран. Многие сборные, в том числе и Казахстан, выставили сразу две дружины. По правилам, каждый из участников гонки должен был прео­долеть три круга протяженностью 1,1 км и передать эстафету своему напарнику (всего шесть кругов).

Квалификационный отбор прошел в два этапа (полуфинала). В первом лидировала команда «Казахстан-I» (Анна Шевченко и Олжас Климин). Их товарищи по сборной Ольга Мандрика и Сергей Малышев («Казахстан-II») показали третий результат во втором полуфинале.

После прохождения квалификации борьбу за медали продолжили 15 сильнейших команд, представлявших Казахстан, Россию, Францию, Японию, Беларусь, Швейцарию, Италию, Литву, Польшу, Чехию и Украину. К началу решающего забега на стадионе закружила сильная метель, засыпая все вокруг пушистым мокрым снегом. Несмотря на непогоду, спортсмены рванули «с места в карьер», и уже на старте определилась группа лидеров: две сборные России, команды «Казахстан-I» и «Франция-I».

Первые несколько кругов борьба шла с переменным успехом: поочередно вперед вырывались то россияне, то казахстанцы, то французы. В середине заключительного этапа наша Анна Шевченко начала «атаковать»: сделала рывок, оторвалась от соперниц. Потратив все силы, она создала хороший задел для напарника Олжаса Климина. Тот, воспользовавшись преимуществом, спокойно двинулся к финишной прямой. И хотя французский и российский атлеты дышали лидеру в спину, пытаясь его догнать, Олжас сохранил отрыв и финишировал в гордом одиночестве. На пять секунд отстал от него французский лыжник Луи Шварц, пришедший вторым, спустя еще секунду гонку завершил россиянин Владимир Фролов.

– Мы выходили на старт в боевом настроении, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почета! – рассказали в интервью журналистам Анна Шевченко и Олжас Климин. – И это нам удалось! Перед стартом тренеры сказали: «убегите от соперников, и победа будет в ваших руках». Мы воспользовались советом, а главное – прошли все опасные виражи без ошибок. Огромное спасибо болельщикам за поддержку!

По результатам смешанного командного спринта серебряными призерами Универсиады стали французы Селин Шопар Лалье и Луи Шварц. Бронзовые медали завоевали россияне Мария Давыденкова и Владимир Фролов. До завершения Студенческих игр лыжникам предстоит побороться за награды еще в двух эстафетах и масс-стартах.

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