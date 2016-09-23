Статьи Убеждением и силой закона Лаура ТУСУПБЕКОВА

«Круглый стол» стал логическим продолжением ведущейся сегодня работы по внесению поправок в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, во исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Совета без­опасности 10 июня 2016 года. Презентация законопроекта состоялась менее месяца назад, к работе над ним привлекли как экспертов, так и представителей гражданского общества. Актуальность законопроекта, а также такая беспрецедентно открытая работа над ним обусловили столь активное его обсуждение в обществе. К слову, этот аспект деятельности Мажилиса в новом политическом сезоне в своих выступлениях подчеркивали и участники «круглого стола» – эксперты, представители политических партий, активисты гражданского общества, политологи.



Открывая работу «круглого стола», председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил важность совершенствования казахстанского законодательства по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также оборота оружия и миграционных процессов, акцентировал внимание на необходимости консолидированной позиции всего общества.



Говоря о находящихся на рассмотрении в Мажилисе законодательных поправках, Н. Нигматулин подчеркнул, что депутаты привлекли к работе над законопроектом представителей не только госорганов, но и НПО, общественных объединений, партий, не прошедших в Парламент, научно-образовательных центров, бизнес-сообщества, религиозных объединений.



При этом Н. Нигматулин выразил уверенность, что совместными усилиями удастся создать закон, который позволит эффективно защитить население страны от террористической угрозы и будет отвечать интересам государства, интересам всего казахстанского общества.



Спикер Мажилиса также подчеркнул важность устранения причин, порождающих проявления терроризма и экстремизма. По словам Н. Нигматулина, отпор современным экстремистским и террористическим проявлениям только правовым воздействием не исчерпывается.



– У депутатов есть четкое понимание, что решающее значение имеют социально-экономические, гуманитарные, а не только административно-правовые методы противодействия экстремизму и терроризму. Важно не только выявлять и пресекать преступления подобного характера, но и предупреждать их, устраняя порождающие причины, – отметил Н. Нигматулин.



Председатель Мажилиса также обратил внимание, что во многих странах, в т. ч. в США, Великобритании, Германии, Франции, в последние годы вопросы усиления уголовного наказания за террористические преступления реализованы законодательно.



О том, что экстремизм и терроризм стали серьезной опасностью для многих стран всего мира, в своем выступлении акцентировал председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, модератор «круглого стола» Маулен Ашимбаев.



– Наша страна тоже подверглась таким угрозам. Поэтому усиление борьбы с экстремизмом и терроризмом является одной из главных задач, стоящих перед государственными органами. В последние годы было немало сделано для укрепления системы безопасности страны. Однако после печальных событий в Актобе и Алматы стало ясно, что необходимо укрепить соответствующую законодательную базу и усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом. В связи с этим на основе поручения Главы государства государственные органы подготовили соответствующий проект закона и внесли на рассмотрение Мажилиса Парламента, – проинформировал он участников заседания.



С приветственным словом к участникам «круглого стола» обратился также заместитель председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров. Он отметил, что, к сожалению, в настоящее время угроза религиозного экстремизма и терроризма приобретает глобальный характер. Все больше и больше расширяются география и масштабы экстремизма, фундаментализма и терроризма, часто совершаемых под религиозными лозунгами. Системные террористические акты вышли за пределы национальных государств и стали общемировой проблемой. В результате этих безрассудных деяний погибают тысячи невинных людей. Борьба с экстремизмом и терроризмом становится вопросом первостепенной значимости и в Казахстане.



– Наша главная задача в этом вопросе – обеспечение безопасности человека, общества и государства посредством предупреждения проявлений религиозного экстремизма и предотвращения угроз терроризма, – подчеркнул парламентарий.



Он отметил, что расширение угрозы международного терроризма и экстремизма предъявляет высокие требования и к качеству законодательства и заставляет постоянно совершенствовать действующую правовую систему по борьбе с терроризмом и его проявлениями.



– Не случайно Глава государства, выступая на открытии второй сессии Парламента шестого созыва, вопросы укрепления законодательных основ безопасности страны поставил в ряд основных направлений работы. При этом наш Президент отметил, что ни одна страна в мире не застрахована от атак террористов, – сказал Б. Бекназаров.



Парламентарий также согласился с мнениями предыдущих ораторов в том, что наряду с совершенствованием законодательной базы особенно важно в сфере предупреждения и пресечения экстремизма и терроризма усиление взаимодействия между государственными органами и неправительственными организациями, общественностью.



– Поэтому очень актуально участие в сегодняшнем «круглом столе» представителей неправительственных и общественных организаций, религиозных объединений, – сказал парламентарий.



Как сказал глава Офиса программ ОБСЕ в Астане, посол Дьердь Сабо, борьба с терроризмом и экстремизмом – это именно тот случай, когда сотрудничество необходимо развивать. Он отметил вклад Казахстана в борьбу с радикализмом в глобальном масштабе, а также выразил удовлетворение тем фактом, что республика оперативно реагирует на этот вызов современности.



Между тем КНБ констатирует, что ежемесячно в Сети появляются около 70 тыс. материалов различного террористического характера, из которых 400 направлены на казахстанскую аудиторию.



Об этом в ходе «круглого стола» в Астане заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков.



– Многие группировки радикализировались и пытались перейти к активным действиям под влиянием информационной пропаганды. В связи с этим распространение радикальной идеологии в Сети является значительной проблемой. На сегодня функционирует целая система ресурсов, ориентированная на религиозно-идеологическую обработку и обучение методам террористической деятельности. Все это требует от государства выработки дополнительных и адекватных решений на законодательном уровне, принятие организационных, институциональных и практических мер, – сказал он.



Также он отметил, что одним из наиболее проблемных остается вопрос распространения деструктивной идеологии студентами и выпускниками зарубежных теологических учебных заведений.



– В связи с этим уполномоченным органом по делам религий разъясняются альтернативные возможности получения духовного образования в отечественном теологическом учебном заведении – университете «Нур». Для максимального охвата желающих инициировано выделение государственных грантов на обучение в этом учебном заведении, – сказал он.



В качестве меры противодействия заместитель председателя КНБ предложил осуществлять паломничество исключительно под эгидой зарегистрированных религиозных объединений.



Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев также констатирует, что наиболее уязвимой для различных деструктивных идей является молодежь, а это социальный слой от 14 до 29 лет. В связи с этим, как считает глава ведомства, необходимо в сфере противодействия экстремизму и терроризму вести борьбу за умы и жизнь молодых казахстанцев.



– Министерству предстоит большая работа по качественному усилению молодежной политики. Это способно предотвратить и отвлечь молодежь от деструктивных идей. Это привлекательные и понятные идеологические концепты, социальные лифты, проекты и дела, где молодые люди смогли бы приложить свою энергию для решения социально значимых задач. Это чувство сопричастности к развитию нашей многонациональной страны и ее успехам, страны, остающейся светским государством с собственными историческими и национальными традициями. Уверен, что эту работу можно реализовать, объединив усилия государства и гражданского общества, — подчеркнул он.



Министр Н. Ермекбаев при этом заострил внимание на необходимости перемены в отношениях государства и духовенства. Основой же для внесения последующих конкретных дополнений и изменений профилактического характера в нормативно-правовые акты в этой области должна стать Концепция государственной политики в религиозной сфере.



Одним из активных участников обсуждения поправок по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом является президент Общественного фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова. Она также отметила активное вовлечение неправительственного сектора в сегодняшнюю работу Мажилиса и выразила уверенность, что такой подход способствует выработке эффективных механизмов в решении важных государственных задач.



В обсуждении приняли участие президент фонда Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан, заместитель Генерального прокурора Андрей Кравченко, политолог Данияр Ашимбаев, главный имам мечети «Хазрет Султан» Наиб муфтий Серикбай кажы, протоирей Успенского собора Дмитрий Байдек, представители политических партий ОСДП, «Бірлік», президент Гражданского альянса Нурлан Еримбетов, журналист Сергей Дуванов.



В заключение обсуждения председатель Мажилиса Н. Нигматулин подчеркнул:



– Сегодня, когда не только мы, когда практически весь мир столкнулся с глобальной угрозой терроризма, конечно же, мы должны активизировать борьбу с этим злом. Поэтому наш Президент Нурсултан

Назарбаев дал все необходимые поручения, в соответствии с которыми мы должны оперативно изменить и законодательную, и правовую базу противодействия этому опасному явлению. И сегодняшнее обсуждение показывает, что практически все гражданское общество, включая политические партии, неправительственные организации, средства массовой информации, поддерживают основные параметры данного законопроекта.

