Убил свою жену из ревности житель Кокшетау

Мужчина из ревности убил свою жену в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

52-летний житель Кокшетау убил жену – мать его двух несовершеннолетних детей. Преступление произошло в феврале 2022 года.

Женщина разговаривала по телефону с неизвестным, когда пьяный муж в порыве ревности ударил ее ножом в живот. В результате ранения горожанка скончалась на месте.

Злоумышленник признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Кроме того, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы.

В настоящее время обвиняемый признан виновным по части 1 уголовной статьи «Убийство» и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов тенге.