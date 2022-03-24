Убийство произошло в Алматинской области. По предварительной версии подозреваемая совершила убийство любовника, приревновав его к своей подруге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 марта в одном из дачных массивов близ города Есика Алматинской области в частном доме обнаружили тело 55-летнего мужчины. Потерпевший, который был ранее неоднократно судим, скончался от ножевого ранения.

Орудие преступления криминалисты обнаружили на месте происшествия. При осмотре дома было установлено, что убийство было совершено во время пьяного застолья.

В качестве подозреваемой задержана 51-летняя женщина, которая скрылась с места происшествия и была задержана в соседнем Талгарском районе. По показаниям задержанной выяснилось, что накануне она гостила у потерпевшего со своей подругой. Во время визита она случайно узнала, что мужчина якобы ей изменяет. На глазах соперницы она схватила нож и нанесла ему смертельное ранение.

«Признание задержанной подтверждаются показаниями второй участницей застолья, ставшей свидетельницей преступления», – сообщили в полиции Енбекшиказахского района.

По факту возбуждено досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемая помещена под стражу. Изъятый нож приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.