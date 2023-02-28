Троих подозреваемых в истреблении почти 50 косуль задержали в СКО

Фото: polisia.kz

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали трех жителей Петропавловска, подозреваемых в истреблении около 50 косуль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В распоряжение УБОП поступила информация о наличии незарегистрированного оружия у одного из жителей Петропавловска. При проверке ранним утром на 525 км трассы Челябинск - Новосибирск полицейские остановили автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет", – проинформировали в полиции.

Сообщается, что при осмотре в багажнике автомашины были обнаружены 4 туши сибирской косули, а также 2 незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение.

"При проведении дальнейших мероприятий из домика в одном из дачных обществ Петропавловска были изъяты 2 туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 337 УК РК "Незаконная охота". Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", – рассказал начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.





