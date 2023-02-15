"Убирались в домах чиновников" – работники туркестанского детсада заявили об эксплуатации

Образование, Скандалы
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В городе Туркестане сотрудники детского сада пожаловались на заведующую. По их словам, начальница заставляет их убираться в домах чиновников. И это еще не полный список претензий: денежные поборы, списание продуктов, предназначенных для детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Фото иллюстративное пресс-службы Минпросвещения РК

Сотрудники детского сада говорят, что на работу стало невыносимо ходить с приходом новой заведующей. Она, как уверяют нянечки и воспитатели, повесила на их плечи все финансовые затраты на оформление и декор стен, вынуждает накрывать за свой счет столы для проверяющих.

Но последней каплей стало, жалуются люди, требование отдать перечисленные им деньги.

«Зарплата тогда была 121 тысяча тенге. Девятерым вдруг пришел аванс по 150 тысяч. У пятерых из них она забрала эти деньги наличными, еще четверо перевели ей на счет. Когда узнали, мы пошли к ней спросить, что это вообще было. Она до сих пор никак не объяснила. Мы все покупаем, грубо говоря, вплоть до капроновых колготок! То фрукты ей нужны, то орехи. Если у нее дома какое-то мероприятие, то одна ей рыбу жарит, другая фрукты несет», – утверждает методист Ляззат Ералиева.

Но самое неприятное, говорят работники сада, что в какой-то момент их буквально стали считать рабами: сотрудников-мужчин заставляли выполнять черную работу, а женщин – убираться в домах местных чиновников.

«Сначала это был дом начальника из налоговой. Потом убирали дом сотрудника трудовой инспекции. Нам сказали постирать белье, вымыть туалет, протереть кухню. Мне лично по видео звонит и говорит: «Покажи, что делают девушки», и я показывала, как Зухра апай моет туалет, Айнур (девушка есть) – она ванну мыла. Вот прямо отчет мы сдавали. Еще говорит: «Хорошо чистите!» Мы даже хлорку, порошки и тряпки свои приносили», – уверяет воспитатель Асылзат Танатарова.

Помимо притеснения сотрудников, досталось и детям. Их, говорят работницы, просто объедали. Часть продуктов, предназначенных для детсадовской кухни, якобы отправлялась прямиком на домашнюю кухню начальницы.

«Вот, например, мясо должны были привезти 116 килограммов, а 30 из них, поставщик говорит, сказали отвезти домой к заведующей. Положено, чтобы я на каждого ребенка по 100 граммов рассчитывала, а у меня 30 килограммов не хватает. Приходится экономить – и по 50-60 граммов рассчитывать», – говорит повар Ардак Жумашева.

Конфликт в коллективе длится больше года. Но сама заведующая говорит, что все обвинения – клевета.

«Может быть, такую задачу перед этими людьми поставили сверху, со стороны отдела образования. Не могу сказать, что у нас с отделом натянутые отношения. Но когда мой коллектив устроил против меня митинг, среди них ходила главный специалист отдела образования», – заявила заведующая детским садом Гульбану Узак.

В отделе образования версию личных мотивов отрицают. Говорят, если поступает массовая жалоба от коллектива, обязаны на нее реагировать.

Заведующую садом даже дважды увольняли, однако сначала она восстановилась на работу с помощью трудовой инспекции, а затем – после обращения в суд.

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