Убитые в США подростки родились в Казахстане – МОН РК
Ксения Воронина
Министерство образования и науки Республики Казахстан сообщило, что погибшие в США подростки были усыновлены в Казахстане американскими гражданами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение от МОН РК, опубликованное в соцсетях.
Так, Коктиев Тимур Даниярович, 1997 года рождения, и Абрахманов Дамир Дулатович, 1999 года рождения, (после усыновления – Карлсон Тори Тимур и Карлсон Куинн Дамир) были уроженцами Кокшетау Акмолинской области и являлись воспитанниками дома ребенка Щучинска.
"Решение Щучинского районного суда Акмолинской области об усыновлении Коктиева и Абдрахманова вступило в законную силу в июле 2002 года. На момент усыновления Тимуру было 5 лет, Дамиру – 3 года. Усыновители – Карлсон Терри Уильям, 1957 года рождения, и Карлсон Лана Джейн, 1966 года рождения, граждане США, которые на момент усыновления проживали в штат Вашингтон, Сиэтл", – говорится в сообщении.
В МОН отметили, что будут внимательно следить за ходом событий и координировать свою работу с Министерством иностранных дел РК.
В пятницу, 26 февраля, житель Белфэйра в штате Вашингтон Дэвид Кэмпбелл застрелил свою жену Лану Карлсон и усыновленных детей, Тори и Куинна, которым было 18 и 16 лет. Жертвой также стала еще одна девушка, чье имя власти США пока не называют.
Соседи сообщали, что дети говорили друг с другом по-русски, из чего первоначально был сделан вывод, что подростки были усыновлены в России.
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