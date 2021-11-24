Убивают диких кабанов и продолжают незаконный вылов осетровых браконьеры Мангистау

Браконьеры Мангистау убивают диких кабанов и продолжают незаконный вылов рыбы осетровых пород.
На прошлой неделе сотрудники отдела полиции Бейнеуского района в ходе проверки автомобилей марок Dodge Dakota и Mitsubishi Delica на автодороге Бейнеу – Актау изъяли туши шести кабанов и двух кабанят. Факт нарушения Уголовного кодекса РК выявлен в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».
– Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по части 3 статьи 337 УК РК. Начато расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.
ОПМ «Браконьер» на территории Мангистауской области стартовало 20 октября и продлилось до 19 ноября. За это время выявлено порядка 50 нарушений природоохранного законодательства, в их числе зарегистрировано 8 уголовных правонарушений.
– В частности, по статье 339 УК РК, то есть по незаконному обращению с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами, зарегистрировано шесть преступлений. По статье 287 УК РК, то есть по незаконному завладению, передаче, реализации, хранению, перевозке или ношению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, – два преступления, – сообщили в областном департаменте полиции.
Административные правонарушения также выявлены по статьям 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты», 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных» и 484 КоАП РК «Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему».