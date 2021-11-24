Убивают диких кабанов и продолжают незаконный вылов осетровых браконьеры Мангистау

Проблемная зона
Азамат Сулейменов
Браконьеры Мангистау убивают диких кабанов и продолжают незаконный вылов рыбы осетровых пород.

На прошлой неделе сотрудники отдела полиции Бейнеуского района в ходе проверки автомобилей марок Dodge Dakota и Mitsubishi Delica на автодороге Бейнеу – Актау изъяли туши шести кабанов и двух кабанят. Факт нарушения Уголовного кодекса РК выявлен в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».

– Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по части 3 статьи 337 УК РК. Начато расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, – сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.

ОПМ «Браконьер» на территории Мангистауской области стартовало 20 октября и продлилось до 19 ноября. За это время выявлено порядка 50 нарушений природоохранного законодательства, в их числе зарегистрировано 8 уголовных правонарушений.

– В частности, по статье 339 УК РК, то есть по незаконному обращению с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами, зарегистрировано шесть преступ­лений. По статье 287 УК РК, то есть по незаконному завладению, передаче, реализации, хранению, перевозке или ношению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, – два преступления, – сообщили в областном департаменте полиции.

Административные правонарушения также выявлены по статьям 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты», 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных» и 484 КоАП РК «Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему».

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