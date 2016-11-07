В прошедшие каникулы школьники отдыхали, участвуя в мероприятиях, посвященных темам пат­риотизма, семьи, ЭКСПО, спорта. Но, к сожалению, как показывают факты, озвученные на пресс-конференции в Службе цент­ральных коммуникаций, не все дети занимались исключительно полезными вещами.

По информации, предоставленной начальником отдела Комитета административной полиции МВД Асетом Оспановым, из 6,5 тыс. приведенных в органы внутренних дел 1,5 тыс. доставлены за то, что находились в позднее время в общественных местах без присмотра и родительской опеки. 500 из них помещены в центры адаптации для несовершеннолетних. Выявлено более 5,7 тыс. административных правонарушений, в том числе свыше 540 связаны с невыполнением родителями и законными представителями обязанностей по воспитанию детей. Зарегистрировано 15 фактов доведения подростков до состояния алкогольного опьянения, 165 – нахождения детей в развлекательных заведениях в ночное время, свыше 4 000 – вне жилища, также ночью. Увы, это далеко не все статданные. Операция «Подросток» продолжается, ее второй этап пройдет с 8 по 11 ноября, во время которого будет усилена профилактическая работа со школьниками.

Непростой период наступает и для специалистов Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД. Его официальный представитель Руслан Иманкулов отметил, что во времена холодов спасателей волнуют случаи отравления угарным газом, бытовые пожары и трагические происшествия на тонком льду. В каждом случае страдают как взрослые, так и дети. За десять месяцев в жилом секторе произошло более 7 000 пожаров, в которых погибли 223 человека, из них 29 – дети, получили травмы и ожоги 327 человек, из них – 49 несовершеннолетних. С начала года от угарного газа пострадали 905 человек, из которых 373 – дети, и в числе 64 погибших также 10 ребятишек. На льду за октябрь-ноябрь с участием детей трагедий, к счастью, не произошло, но более десяти погибших взрослых – тоже печальная статистика.

И приводится она для того, чтобы заставить задуматься над тем, как не попасть в число жертв безмолвных убийц. Интерактивные уроки по технике безопасного поведения, лекции, конкурсы, соревнования и прочие профилактические мероприятия, которые из года в год практикуются органами внутренних дел, учреждениями образования, проводятся не для галочки, а для того, чтобы сделать нас всех более внимательными друг к другу, к нашим детям. Ведь нет ничего страшнее безразличия и безответственности.