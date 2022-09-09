Убившей своего мужа-полицейского женщине вынесли приговор в Петропавловске

Точку в громком деле об убийстве участкового поставил суд Петропавловска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Напомним, 31-летнего сотрудника правоохранительных органов в собственной квартире родные обнаружили мёртвым, в луже крови. Главной подозреваемой по делу стала жена стража порядка.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ей вынесли приговор.

"Участковый инспектор Дархан Жумагали проработал в органах внутренних дел 5 лет. Жил с родителями, женой и двумя малолетними детьми. Окружающим чета казалась идеальной, но мало кто знал, что творилось за закрытыми дверьми. В ту роковую ночь жена полицейского узнала о его любовнице и нанесла смертельное ранение мужу. Была нетрезва", - рассказывает телеканал.

Свою вину Айгуль Жумагали признала. Судебный процесс по просьбе родственников проходил в закрытом режиме.

"Суд приговорил Жумагали Айгуль Жанболаткызы признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 199 ч1 УК РК, и назначить ей наказание по каждой статье в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Сергей Викторенко.