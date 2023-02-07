Убившую бывшего мужа жительницу Тараза освободили в зале суда

Общество
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Из зала суда в городе Таразе освободили женщину, осужденную судом первой инстанции на 8 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: zhmb.sud.kz

Жамбылский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело Е. Выродовой.

В ноябре 2022 года суд первой инстанции признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего – ее бывшего мужа, который продолжал истязать экс-супругу, даже находясь с ней в разводе 11 лет.

Тогда суд переквалифицировал действия жительницы Жамбылской области с части 1 уголовной статьи «Убийство» на часть 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», назначив 8 лет лишения свободы.

«К такому выводу суд первой инстанции пришел, исходя из того, что Выродова, нанеся ножевое ранение экс-супругу, прекратила свои действия, однако мужчина после полученного ранения скончался в больнице. Деяния осужденной относятся к категории тяжких преступлений, за которое предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы», – пояснили в суде.

После осужденная обратилась в апелляционную инстанцию с жалобой, она просила изменить приговор и квалифицировать ее действия по статье 102 УК – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Сторона обвинения судебный акт не оспорила.

«Судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского облсуда пришла к выводу о необходимости переквалификации действий Выродовой с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны в связи с тем, что причиненный ею тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, превысил по своему характеру вред и насилие в отношении Выродовой со стороны потерпевшего.

Факт применения насилия потерпевшим в отношении Выродовой нашел свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела и в главном судебном разбирательстве ее показаниями в совокупности с заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы», – отметили в суде.

Таким образом, с учетом переквалификации Выродовой назначили год лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Однако казахстанка содержалась под стражей с июня прошлого года, поэтому с учетом требований уголовного законодательства путем зачета времени содержания под стражей в срок отбытия наказания ее освободили из-под стражи.

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