Убившую кухонным ножом волка женщину наградят

Фото с сайта gwolf.info
Власти Аягозского района Восточно-Казахстанской области хотят удостоить наградой местную жительницу, убившую кухонным ножом волка, напавшего на ее мужа, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz.
"Пока ее муж лежит в больнице в тяжелом состоянии, ей, вероятно, пока не до наград. Конечно, мы будем поощрять героиню за такой поступок, и сейчас уже решаем, какая это будет награда", – рассказали изданию в акимате Аягозского района.
О храбром поступке
женщины СМИ сообщили накануне. По данным спасателей, волк забрел в аул на участке Желдикара ранним утром. Хищник сначала напал и покусал одного из местных жителей. Затем волк заметил другого приближающегося человека и бросился на него.
"Хозяйка дома, услышав со двора крики мужа, схватила кухонный нож и бросилась на помощь. Отогнала зверя от мужчины, а потом зарезала его", – отметили в отделе по чрезвычайным ситуациям Аягозского района ВКО.