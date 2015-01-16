Убившую кухонным ножом волка женщину наградят

Происшествия
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Батырбек Агимбетов
Фото с сайта gwolf.info
Власти Аягозского района Восточно-Казахстанской области хотят удостоить наградой местную жительницу, убившую кухонным ножом волка, напавшего на ее мужа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Пока ее муж лежит в больнице в тяжелом состоянии, ей, вероятно, пока не до наград. Конечно, мы будем поощрять героиню за такой поступок, и сейчас уже решаем, какая это будет награда", – рассказали изданию в акимате Аягозского района.

О храбром поступке женщины СМИ сообщили накануне. По данным спасателей, волк забрел в аул на участке Желдикара ранним утром. Хищник сначала напал и покусал одного из местных жителей. Затем волк заметил другого приближающегося человека и бросился на него. 

"Хозяйка дома, услышав со двора крики мужа, схватила кухонный нож и бросилась на помощь. Отогнала зверя от мужчины, а потом зарезала его", – отметили в отделе по чрезвычайным ситуациям Аягозского района ВКО.

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