Убийства, поджоги, провокации: еще 51 участник беспорядков в Кордае предстанет перед судом
Еще 51 участник беспорядков в Кордайском районе предстанет перед судом. В настоящее время обвиняемые ознакамливаются с материалами уголовного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
"29 сентября средства массовой информации сообщили об осуждении военным судом Алматинского гарнизона семерых участников массовых беспорядков, имевших место в Кордайском районе. Действительно, приговором военного суда Алматинского гарнизона за кражу и участие в массовых беспорядках к лишению свободы от 3-х до 9-ти лет осуждены военнослужащий Атанбаев У., а также Тлеугалиев А., Нураханов А., Буралкинов Е., Бежибай Р., Дуйсенбаев М. и Ибрагимов Б.", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в ходе следствия материалы в отношении Атанбаева У. и его соучастников были выделены в отдельное производство в связи с подсудностью дела военному суду.
"21 июля специальными прокурорами завершено расследование в отношении 51 лица. Им предъявлено обвинение в применении насилия, убийствах, поджогах собственности и погромах, провокации массовых беспорядков и неповиновении требованиям представителей власти в ходе событий, произошедших в феврале т.г. в селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты. В настоящее время обвиняемые ознакамливаются с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд", – отметили в ведомстве.
В Генеральной прокуратуре также напомнили, что в период с марта по август т.г. осуждены братья Воингуй, применившие насилие к полицейским (к 1,5 годам лишения свободы 18 марта), отец и сын Юнху – за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство в группе лиц в отношении Кудашбаевых (24 апреля каждый к 2,5 годам лишения и ограничения свободы, соответственно), Вейсер Р. – за изготовление и перевозку 54 штук коктейлей "Молотова" (12 августа к 3 годам лишения свободы).
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка. Несколько человек погибли, десятки участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены более 30 частных домов и свыше 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в связи с произошедшим и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась к месту событий.
Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.
По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.
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