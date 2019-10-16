Убийство младенца в роддоме Атырау: Федерация профсоюзов РК выступила с заявлением

Общество
Федерация профсоюзов Республики Казахстан выступила с заявлением по ситуации с медицинскими работниками в Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
"Федерация профсоюзов Республики Казахстан еще раз приносит свои искренние соболезнования семье, потерявшей младенца в перинатальном центре города Атырау. Этот факт получил широкий общественный резонанс. В настоящее время ведется расследование,
подозреваемые взяты под стражу. Работает специальная республиканская комиссия. Точку в этом деле может поставить только суд", – говорится в заявлении.
В федерации отметили, что под прицелом критики общества оказались работники всей отрасли медицины.
"Информация о случившемся была распространена в СМИ и взбудоражила общественность. Руководство областного управления здравоохранения и 31 сотрудник медицинского учреждения были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию и выступить с обращением к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву", – отмечается в сообщении.
В Федерации профсоюзов РК напомнили, что Глава государства еще в своем Послании народу Казахстана высказал свою точку зрения по принципу презумпции невиновности, который должен соблюдаться в полном объеме и отметил важность особого контроля по вопросам защиты конституционных прав граждан.
"Федерация профсоюзов Республики Казахстан отслеживает ситуацию в Атырау с первых дней и, в соответствии со своей миссией, обращается к руководителям Министерства здравоохранения и других исполнительных органов воздержаться от принятия мер, нарушающих права работников здравоохранения. Федерация продолжит защиту интересов и прав этих граждан. Такая задача поставлена перед территориальным подразделением федерации и отраслевым профсоюзом работников госучреждений", – подчеркивается в заявлении.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан отмечает, что преждевременные заявления с обвинительным уклоном со стороны руководства государственных и исполнительных органов являются неприемлемыми и ставят под сомнение законность в соблюдении конституционных прав работников, государственных и гражданских служащих.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан призывает все институты гражданского общества и государственного управления помнить об ответственности за действия, ведущие к социальной напряженности и давлению на уполномоченные органы, в том числе через СМИ.
Напомним, ранее сообщалось, что во время расследования дела в отношении руководителя РГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" антикоррупционной службой Атырауской области в ходе специальных оперативных мероприятий был установлен факт убийства новорожденного ребенка, который "по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив".
Также в СМИ отмечали, что одной из причин действий медиков якобы послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
В итоге в отношении главврача и акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Позже, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил снять с должности главу управления здравоохранения Атырауской области из-за инцидента с младенцем.
"Федерация профсоюзов Республики Казахстан еще раз приносит свои искренние соболезнования семье, потерявшей младенца в перинатальном центре города Атырау. Этот факт получил широкий общественный резонанс. В настоящее время ведется расследование,
подозреваемые взяты под стражу. Работает специальная республиканская комиссия. Точку в этом деле может поставить только суд", – говорится в заявлении.
В федерации отметили, что под прицелом критики общества оказались работники всей отрасли медицины.
"Информация о случившемся была распространена в СМИ и взбудоражила общественность. Руководство областного управления здравоохранения и 31 сотрудник медицинского учреждения были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию и выступить с обращением к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву", – отмечается в сообщении.
В Федерации профсоюзов РК напомнили, что Глава государства еще в своем Послании народу Казахстана высказал свою точку зрения по принципу презумпции невиновности, который должен соблюдаться в полном объеме и отметил важность особого контроля по вопросам защиты конституционных прав граждан.
"Федерация профсоюзов Республики Казахстан отслеживает ситуацию в Атырау с первых дней и, в соответствии со своей миссией, обращается к руководителям Министерства здравоохранения и других исполнительных органов воздержаться от принятия мер, нарушающих права работников здравоохранения. Федерация продолжит защиту интересов и прав этих граждан. Такая задача поставлена перед территориальным подразделением федерации и отраслевым профсоюзом работников госучреждений", – подчеркивается в заявлении.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан отмечает, что преждевременные заявления с обвинительным уклоном со стороны руководства государственных и исполнительных органов являются неприемлемыми и ставят под сомнение законность в соблюдении конституционных прав работников, государственных и гражданских служащих.
Федерация профсоюзов Республики Казахстан призывает все институты гражданского общества и государственного управления помнить об ответственности за действия, ведущие к социальной напряженности и давлению на уполномоченные органы, в том числе через СМИ.
Напомним, ранее сообщалось, что во время расследования дела в отношении руководителя РГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" антикоррупционной службой Атырауской области в ходе специальных оперативных мероприятий был установлен факт убийства новорожденного ребенка, который "по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив".
Также в СМИ отмечали, что одной из причин действий медиков якобы послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
В итоге в отношении главврача и акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Позже, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил снять с должности главу управления здравоохранения Атырауской области из-за инцидента с младенцем.