Убийство морской свинки на уроке биологии: на видео отреагировали в полиции Алматы

Полиция города Алматы устанавливает обстоятельства инцидента с убийством и расчленением морской свинки на школьном уроке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Инцидент произошел в частной школе ТОО «125 Almaty» Алматы.

Со слов учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием для демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела «Анатомия и физиология».

Видео разлетелось по соцсетям и вызвало шквал негодования у казахстанцев.

«Данный факт зарегистрирован отделом полиции при УП Ауэзовского района по уголовной статье «Жестокое обращение с животным». Обстоятельства устанавливаются», – отметили в Департаменте полиции Алматы.

Ранее происшествие прокомментировали в управлении образования мегаполиса.