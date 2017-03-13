​Убийство по-соседски

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в районе мечети жилого массива «Ворошиловка». Место происшествия быстро оцепили вооруженные бойцы СОБРа и полицейские, которые не оставляют его даже спустя двое суток после ЧП.

Следственно-оперативная группа Енбекшинского РОВД уже выяснила, что преступление произошло на почве неприязненных отношений между людьми, проживающими по соседству. Подросток чинил во дворе велосипед, когда услышал выстрелы. Выбежав на улицу, он стал случайной мишенью – смертельное ранение получил в ста метрах от дома. В лечебное учреждение его доставили без признаков жизни, медикам оставалось только конс­татировать факт смерти.

По предварительной версии, стрелявшие пришли с претензия­ми к одному из родственников семьи, а выстрелы достались погибшему подростку и его старшему 17-летнему брату. Вместе с 21-летним мужчиной его доставили с места происшествия в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи с ранением из травматического оружия и дробовыми ранениями. Молодые люди получили огнестрельные ранения в область груди, бедер, ягодиц. У старшего брата погибшего дробью изрешечена вся спина. Спустя сутки после оказания необходимой медицинской помощи врачи разрешили ему покинуть больницу. Состояние еще одного мужчины медики оценивают как средней тяжести.

По факту перестрелки начато досудебное расследование. Полицейские объявили в розыск сразу четверых жителей города, которых подозревают в причастности к вооруженной перестрелке и убийству. Их личнос­ти установлены. Одного из них сотрудникам Енбекшинского ОП УВД Шымкента уже на следующий день удалось задержать на территории Кордайского района Жамбылской области. Это 31-летний житель Шымкента, безработный, ранее судимый за грабеж. Он полностью признал свою вину. Полицейские принимают меры по задержанию остальных участников преступления.